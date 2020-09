Ecologistas denuncian la aparición de un buitre leonado muerto en un parque eólico de la comarca de Ronda

La asociación Silvema Ecologistas en Acción ha denunciado la aparición del cadáver de un buitre leonado junto a uno de los parques eólicos que existen en la comarca de Ronda, dentro de lo que han denominado como una visita “rutinaria”.

Desde este colectivos aseguraron que era una “mala noticia” para celebrar el día mundial de los buitres en la comarca rondeña con la aparición de este ejemplar adulto muerto. “Lamentablemente esta semana hemos constatado dos casos que demuestran que siguen existiendo importantes amenazas sobre nuevas poblaciones de aves necrófagas”, indican en un comunicado.

Desde este colectivo apuntan directamente a la proliferación de la industria eólica como una de las causantes de este tipo de fallecimientos, ya que consideran que la implantación de la misma y su expansión se está realizando “sin una planificación global adecuada con las mínimas medidas de control de su impacto está produciendo una muerte silenciosa de miles de aves”, afirman los ecologistas.

Y es que aseguran que el ejemplar localizado estos días junto a un aerogenerador es un “ejemplo” de esta situación que sostienen que se está produciendo y que “probablemente no habrá contabilizado en ningún programa de vigilancia ambiental”, señalan.

No obstante, no es la única muerte detectada en estos días, ya que también han asegurado que también han localizado muerto a un pollo que se encontraba en una de las buitreras que existen en la zona.En este caso apuntan directamente a la falta de actuación por parte de las administraciones responsables, ya que, según explican, no habrían actuado ante la denuncia realizada por parte de un ciudadano sobre la situación de peligro de este ejemplar.

“Dos días después un pollo de buitre murió a pie de una buitrera por falta de atención de las autoridades ambientales, que no le prestaron la importancia adecuada al aviso de un vecino”, sostienen en su comunicado. Ante esta situación aseguran que desde el colectivo decidieron intervenir con sus propios medios, aunque “cuando llegamos solo pudimos constatar su muerte”, afirman.

Dos muertes que han llevado a reclamar a este colectivo ecologista que el día del buitre sea más difundido en una próxima ocasión entre las administraciones encargadas de su protección que entre los ciudadanos en general. Y es que consideran que la población está mucho más concienciada del “tesoro” que suponen este tipo de aves que los encargados públicos que debería de darles protección y poner en marcha medidas para evitar este tipo de situaciones.