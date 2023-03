La Junta respalda la implantación del Grado de Fisioterapia en Ronda

El consejero de Universidad de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez, durant una visita a Ronda mostró el respaldo de su departamento y del Gobierno andaluz a la implantación del grado de Fisioterapia en la ciudad del Tajo, un proyecto del Ayuntamiento de Ronda en el que ya se está trabajando con la Universidad de Málaga (UMA).

“No podemos hablar de despoblamiento y no hacer nada, no podemos hablar de la responsabilidad social de las universidades y no hacer nada”, dijo Gómez, que se mostró convencido de que la consolidación de Ronda como una futura ciudad universitaria podría ayudar en esta campo.

En este sentido, afirmó que “las universidades tienen que ayudar a crear oportunidades”, al tiempo que se declaró un “convencido” de los centros universitarios adscritos, recordando que en la localidad de Cabra ya se implantó una Escuela de Fisioterapia con la misma fórmula que se pretende utilizar en Ronda.

Además, aseguró que Junta de Andalucía y UMA están colaborando en este en este proceso para la posible implantación en un proceso que “se puede hacer en poco tiempo”.

Proyecto contra la despoblación

Por su parte, la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, también se mostró convencida de poder conseguir la ampliación de los estudios universitarios en la ciudad, ya que en la actualidad se cuenta con la Escuela de Enfermería.

En este sentido, explicó que se trabaja en el desarrollo del que sería un pequeño campus que acogería estas enseñanzas y el futuro Grado de Fisioterapia, en una parcela que se encuentran contiguo a centros institutos de enseñanza secundaria y la biblioteca comarcal.

Fernández defendió este proyecto como una medida para luchar contra la despoblación y ayudar no solo a Ronda, ya que se trataría de acercar la formación a los municipios de la comarca, que incluye a las localidades de la sierra norte de Cádiz como ocurre en la actualidad con el Conservatorio Profesional de Música 'Ramón Corrales' que cuenta con 400 alumnos procedentes de toda la Serranía.

“Necesitamos que la UMA se haga más cercana y se implante en toda la provincia”, dijo Fernández, que también recordó que la Junta de Andalucía tiene previsto licitar en breve el centro sociosanitario que se ubicará en el edificio del antiguo hospital y que vendrá a reforzar el sector sanitario en la ciudad.

La regidora se mostró convencida de que este ámbito creará una importante oportunidad de trabajo en la ciudad a corto plazo, dando así a los jóvenes la oportunidad de poder permanecer en su ciudad si así lo desean.

Implantación entre 2024 y 2026

En cuanto al proceso de implantación del grado de Fisioterapia, explicó ya se entregó un primer planteamiento a la UMA y que en estos momentos se están realizando intercambios de informes sobre los aspectos que se considera desde la universidad malagueña que se deben incluir o modificar, aunque, según dijo “podemos decir que vamos a ampliar los estudios universitarios.

Por su parte, el vicerrector de la UMA, Hernesto Pimentel, aseguró que desde la universidad se encuentran dispuestos a colaborar en este proyecto, al tiempo que explicó que “estamos trabajando en una propuesta contundente para no encontrar ningún obstáculo en las agencias de acreditación”.

En cuanto a los plazos para la posible llegada de estos nuevos estudios universitarios, señaló que “si no es en el curso 2024-2025 será en el 2025-2026”