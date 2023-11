El PSOE condena las pintadas en las sedes de Ronda y Fuengirola

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha condenado las pintadas realizadas en las sedes sociales del Ronda y Fuengirola. "No nos achantamos ante sus insultos y actos vandálicos. Seguiremos trabajando por la libertad y la convivencia como hemos hecho en nuestros más de 140 años de historia", dijo Daniel Péres

Los socialistas denunciaron en sus redes sociales que el pasado sábado aparecieron pintadas en su sede de Ronda en las que se les calificaba de "arrastrados" y "traidores". Precisamente, las pintadas aparecieron durante la jornada en la que la militancia socialista votaba el acuerdo entre el PSOE y Sumar y en el que también se pedía autorizar los acuerdos el resto de formaciones. Unas negociaciones que están generando una importante polémica a nivel nacional y concentraciones en diferentes sedes socialistas para mostrar el rechazo a la amnistía o a la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Catalula.

Las pintadas aparecieron sobre la placa informativa, paredes y la propia persiana de seguridad y las que se aparecía lemas como "PSOE traidor" o "Sánchez arrastrado". Unas pintadas que el secretario general de los socialistas rondeños, Francisco Cañestro, aseguró que habían denunciado ante la Policía Nacional.

Las pintadas han sido la única acción en esta sede, ya que en la ciudad del Tajo no se han producido concentraciones ante la sede del PSOE que se encuentra situada en pleno centro.

Prácticamente nueve de cada diez militantes socialistas en Málaga dijeron sí a los acuerdos de gobierno puestos encima de la mesa por Pedro Sánchez en la consulta de este pasado fin de semana. Según los datos del propio partido, prácticamente un 89% de los censados que ejercieron su voto presencialmente en Málaga respondieron sí a la pregunta: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?".

Este dato, según apuntan desde el partido, no tiene en cuenta el voto on line y por correo, ya que se suma a la media federal. El voto a distancia, sin embargo, "debe ser parecido teniendo en cuenta que los datos andaluces son similares si no superiores", apuntan desde la sede del PSOE en Málaga.

Dani Pérez, secretario general de los socialistas en Málaga, ha apuntado este lunes que en torno a un 65% del total de afiliados llamados a votar ejercieron su derecho en la provincia, lo que supone que lo habrían hecho unos 3.500 de los 6.000 militantes con los que cuenta el partido del puño y la rosa en Málaga. Esto es un porcentaje similar al del resto de España, si bien el desvío, aunque de poco más de un punto porcentual, se da en cuanto a las respuestas afirmativas, que son mayores en la provincia que en el conjunto del país