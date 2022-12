Ronda rechaza pagar 2,8 millones de euros a los promotores de Eroski

El Pleno del Ayuntamiento de Ronda aprobó no devolver a Cecosa, la empresa que promovía la construcción un centro comercial de la firma vasca Eroski en las instalaciones del antiguo recinto ferial, los 2,8 millones de euros que había retenido como garantía de construcción tras la recompra por parte del Consistorio de la parcela del antiguo campo de fútbol municipal al tomarse la decisión de promover un espacio comercial de menor tamaño. En aquella operación se estableció que dicho centro comercial debería estar construido en un plazo de diez años, aunque transcurrido el tiempo las obras no han llegado ni a iniciarse y tan solo permanece un cartel anunciador en uno de los laterales de la parcela que debía acogerlo.

Ahora, tras comunicar al Ayuntamiento la inviabilidad de acometer también este segundo proyecto redimensionado por la situación económica y la falta de licencia, la promotora había pedido la el pago de esta cantidad que quedó pendiente de abonar, algo que rechazaron todos los grupos políticos municipales con la excepción de la concejal no adscrita, Josefa Valle, que cumple del fracaso de esta iniciativa a la judicialización de la iniciativa.

Desde el Gobierno municipal han defendido que el Ayuntamiento no tienen ningún tipo de responsabilidad en la no ejecución del proyecto, por lo que, además de no pagar esta cantidad, reclamará los más de 300.000 euros que la promotora compensó a cargo de esta cifra a lo largo de este periodo por los diferentes tributos que tenía que abonar al Consistorio.

Además, la delegada municipal de Economía, María del Carmen Martínez, recordó que la parcela del antiguo recinto ferial sigue siendo propiedad de la empresa y tiene la posibilidad de acometer el desarrollo de la misma en el momento que lo estime oportuno.

Por su parte, la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, señaló que "no se ha construido por incumplimiento de Cecosa, nunca del Ayuntamiento", insistiendo de este modo en el argumento dado por su concejal de Economía sobre las razones que llevan al Consistorio a no pagar esta cantidad.

De este modo se vivió un nuevo episodio de este frustrado proyecto del que se llegaron a colocar las banderolas del inicio de la obras y se presentó como uno de los mayores centros comerciales cerrados de Andalucía.

Ahora, décadas después de comenzar a hablarse del mismo y tras llegar a ser uno de los desencadenasteis de la denominada operación Acinipo contra la presunta corrupción urbanística, se convirtió en otro de los grandes fiascos urbanísticos de la ciudad del Tajo junto a la construcción del gran complejo urbanístico vinculado al golf que se proyectó en Merinos Norte.