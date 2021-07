Ronda recupera el pulso turístico

Ronda retoma nuevamente velocidad y comienza a recuperar su flujo de visitantes, hasta el punto de que las desiertas calles de la ciudad del Tajo de hace tan solo unos meses se han llenado ya de visitantes y grupos que recorren sus puntos más destacados.

La plaza de toros amplió recientemente su horario de visitas y en los principales puntos de concentración empieza a ser frecuente encontrar imágenes de concentraciones considerables de turistas. Así, el monumento al toro de lidia vuelve a estar rodeado de turistas buscando su fotografía de recuerdo y los miradores al Tajo presentan una alta frecuencia de llegadas; tanto, que en algunos momentos hay grupos que tienen que esperar a que otros abandonen la zona para evitar aglomeraciones en estos puntos de observación.

La propia alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, destacó esta semana la importante afluencia de visitantes que se registra en estos momentos en la ciudad.

Además, el turista de un mayor nivel adquisitivo también está apostado por la ciudad, que cuenta con importantes atractivos gastronómicos como el restaurante Bardal, con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol. Su chef y máximo responsable se muestra muy satisfecho tras la reapertura del local el pasado mes de mayo. “La verdad es que estamos funcionando muy bien, estamos muy contentos”, afirmó Benito Gómez, que espera que durante el verano se mantenga la tendencia al alza aunque no sea la mejor época para un destino de interior como Ronda.

Mientras tanto, en otros restaurantes de la ciudad también comienzan a ver un movimiento mayor. “Parece que comienza a moverse más turismo y tenemos más ambiente”, explica el responsable de otro céntrico restaurante rondeño, aunque matiza que todavía no son cifras similares a las que existían antes de la pandemia. En su caso no comparte la visión más optimista y considera que el arranque en lo referente a temas de restauración, más allá de las visitantes que se puedan ver en la calle, no está siendo tan rápido.

En las cafeterías también aseguran que la mayor afluencia de clientes se deja notar, al igual que en los hoteles y apartamentos turísticos que existen en la ciudad del Tajo. En los hoteles aseguran que se está produciendo una mayor ocupación con la llegada del verano y el periodo de vacaciones. Unos clientes que son en su mayoría españoles, aunque según explica el director del hotel Catalonia Reina Victoria, Javier González, “están comenzando a llegar franceses, alemanes, belgas y austriacos”.

En un sentido parecido se pronunciaba el director del Parador de Ronda, José Navío, que resaltaba el buen nivel de ocupación de visitantes nacionales. Además, se espera la llegada de grupos de americanos a partir de septiembre.

Eso sí, lo que sigue escaseando es la presencia de turistas de origen asiático, que en el pasado acudían en grandes grupos a la ciudad del Tajo. Ahora todavía es complicado poder encontrarse con visitantes de este origen; son pocos y en muchos casos de manera individual los que pueden verse paseando por el conjunto histórico.

También han comenzado a recuperarse las actividades en la naturaleza y es frecuente ver vuelos en globo o paramotor.