Ronda hace públicos los sueldos de los empleados municipales

El delegado municipal de Personal , Ángel Martínez, ha informado de la publicación en la web del Ayuntamiento de Ronda de los sueldos de todos los empleados municipales del Consistorio y la aportación que se ha de realizar a la Seguridad Social. El responsable municipal ha señalado que esta medida se toma “en aras de la transparencia y para que los ciudadanos puedan conocer el coste que tiene cada empleado”.

El ciudadano que quiera conocer esta información, ha explicado Martínez, sólo debe visitar el apartado ‘Portal de transparencia’ en la página web del Ayuntamiento de Ronda y consultar el documento pdf publicado al efecto. “Tal y como se hiciera con lo que perciben los munícipes y los cargos de confianza, ahora, ahondando en esa transparencia, los rondeños podrán conocer lo que cobra cada trabajador”.

Martínez ha querido aclarar que en la información no se recoge lo que el trabajador percibe por antigüedad ni el denominado ‘complemento transitorio’, un derecho adquirido que aquellos trabajadores que ocupaban un puesto y que pasan a desempeñar su labor en otro.

“El coste al año del personal es de 17 millones de euros, más de la mitad del presupuesto del Ayuntamiento”, ha dicho el delegado quien indicado que en este documento no se recogen los 700.000 euros que se destinan a mejoras sociales recogidas en el vigente convenio laboral. Martínez ha explicado que este verano se intentó modificar dicho convenio pero que no se pudo realizar al no ser aceptado por los funcionarios.

“La intención de este equipo de Gobierno”, ha anunciado, “es transformar esas mejoras sociales en evaluación de desempeño que consiste en el establecimiento de unos objetivos al comienzo del ejercicio y la comprobación de ese cumplimiento con consecuencias tanto favorables como desfavorables”.

No obstante ha anunciado que sí se pondrá en marcha el mecanismo a través de la evaluación de la labor del trabajador por una comisión en la que se contará con una empresa externa, los propios funcionarios y miembros del equipo de Gobierno con el objetivo de aumentar la eficiencia de los recursos humanos del Consistorio aunque sin que lleve aparejadas consecuencias económicas.

En cuanto al coste por categorías, son los funcionarios con habilitación estatal los que mayor remuneración reciben, superando en tres casos los 72.000 euros anuales, a lo que se deben añadir los costes de la seguridad social de cada trabajador. En un cuarto caso las retribuciones son de más de 69.000 euros anuales.

Tras estas categorías se encuentran situados los jefes de servicios, cuyos salarios oscilan entre los 51.000 y los 65.000 euros anuales. Unas cifras similares a las que reciben arquitectos, técnicos de administración general o los subinspectores de la Policía Local, suyos salarios oscilan entre los 41.000 y los 54.000 euros. Unas cantidades a las que igualmente habría que sumar el coste de la seguridad social para calcular el coste total que tiene para el Ayuntamiento.

En la parte baja de la tabla salarial se encuentran aquellos empleados que tienen la catalogación de ayudantes, conserjes y operarios de aparcamiento.