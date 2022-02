La asociación Salvemos Campos y Montes irá a los tribunales si se aprueban fotovoltaicas

La asociación Salvemos Campos y Montes de la Serranía Ronda denunció este viernes mediante un comunicado que había detectado un “error” en una modificación urbanística realizada en el año 2005 que podría dejar desprotegidas unas 500 hectáreas próximas al yacimiento arqueológico de Acinipo y facilitar la instalación de plantas fotovoltaicas en la zona. Desde el colectivo han explicado que habrían detectado este problema mientras preparaban las alegaciones contra los proyectos que se han proyectado en la zona, por lo que han pedido al Ayuntamiento de Ronda que proceda a corregir este aspecto para poder volver a dotar de protección a los alrededores. “La rectificación pasa siempre por la inmediata publicación del texto completo de la norma que desapareció en 2005”, han explicado en un comunicado.

En este sentido, han señalado que “va a ser difícil saber lo que ha pasado porque al tratarse de promotores privados los contratos no constituyen información pública”. A ello han añadido que “en cuanto los promotores soliciten la declaración en concreto de utilidad pública nos pondremos en marcha con los recursos administrativos y, en su caso, recurriremos al juzgado de lo contencioso administrativo”. Además, han solicitado tener acceso al expediente previo a la publicación del texto normativo en el que sostienen que se produjo la “desaparición” de la protección.

Por otra parte, también han anunciado que acudirán a los tribunales si finalmente se autorizan estas plantas fotovoltaicas si en base a una certificación de compatibilidad que consideran que “no tiene fundamento”. En este sentido, ha mostrado su malestar por no haber podido explicar esta situación en el pleno monográfico celebrado en el Ayuntamiento de Ronda al no permitirse la intervención de los colectivos que lo habían solicitado al considerar la secretaría municipal que lo habían hecho fuera de los plazos establecidos por la legislación y podría ser un motivo para invalidar la sesión. Además, los afectados decidieron marcharse del salón de plenos tras esta decisión y tampoco intervinieron una vez finalizada la sesión, que fue el ofrecimiento que se hizo por parte de la alcaldesa, María de la Paz Fernández.

Desde el colectivo también han indicado que han realizado una notificación oficial sobre este aspecto al Consistorio, ya que sostienen que uno de los proyectos habría obtenido la certificación de compatibilidad de uso. Los diferentes colectivos en los que se han agrupado los diferentes afectos por estos proyectos insisten en el importante impacto ambiental que consideran que tendría la llegada de este tipo de plantas a la Serranía de Ronda. De igual modo, también han mostrado su oposición frontal a que construyan las grandes líneas de evacuación que irían aparejadas a estas infraestructuras y que, en uno de los casos, también logró obtener el certificado de compatibilidad del uso del suelo tras realizar diversas modificaciones del proyecto que se presentó. En el otro caso la línea propone cruzar entre los valles del Genal y Guadiaro para llegar al Campo de Gibraltar.