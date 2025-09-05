La Goyesca de Ronda se celebrará en 2026 y Morante de la Puebla se apunta a su cartel

La tradicional corrida Goyesca de Ronda se volverá a celebrar en 2026, ya que, según ha anunciado el teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería, Rafael Atienza, las obras de rehabilitación que se están acometiendo en la plaza de toros está previsto que se terminen con antelación para que puedan volver los festejos taurinos a la ciudad.

Un anuncio que ha realizado durante el acto de entrega de la medalla de la institución al diestro Morante de la Puebla por su destacada labor en el mundo del toreo. Precisamente, entre los presentadores del diestro se encontraba el empresario de la plaza de toros, Francisco Rivera, que ha aprovechado la ocasión para ofrecerle formar parte del cartel que supondrá la recuperación de esta esperada corrida de toros.

La respuesta la ha ofrecido el propio diestro tras recoger su distinción en su turno de palabra: "Si Francisco quiere contar conmigo aquí estaré con ustedes", ha señalado. Unas palabras que han sido inmediatamente respondidas por Rivera Ordóñez sacando un bolígrafo de su bolsillo como gesto de firma de ese contrato. Todo ello entre el murmullo y la expectación generada entre el público presente que abarrotó la biblioteca de la Real Maestranza y que ahora espera que se confirme de forma oficial.

Precisamente, Morante de la Puebla elogió la corrida goyesca de Ronda que considera que es única. "Como la corrida goyesca de Ronda, ninguna", afirmó con el semblante serio y voz tranquila que le caracteriza. Y es que considera que la historia y el marco "incomparable" que la acoge hace que sea diferente al resto que se celebran por España e, incluso, Francia.

Una entrega de la medalla que estuvo precedida del visionado de un vídeo con fotografías de las diferentes corridas goyescas en las que formó parte de su cartel, algunas de ellas con la antigua imagen de la barrera de la plaza de toros con la bandera de España.

Además, el empresario de la plaza de toros de Ronda, Francisco Rivera; el escritor, Ruben Amón; y el periodista, Alberto García, fueron los encargados de descibrir la importancia de Morante de la Puebla como torero y la dimensión de su figura.

Todos destacaron su importancia como figura clave en el mundo del toreo y la transcendía que tendrá en la historia de la tauromaquia En este sentido, Amón ha señalado que "es legítimo preguntarse si ha sido el mejor torero de la historia". Al tiempo que ha destacado su papel de defensa de mundo del torero en unos momentos en los que considera que ha estado más amenazada que nunca.

Ambiente en la feria

Mientras tanto, en el Real de la feria se ha mantenido el buen ambiente en las diferentes peñas que han celebrado las últimas comidas de socios y han entregado los reconocimientos a diferentes personalidades y empresas que han destacado por su labor en la ciudad.

Ambiente en la caseta El Botijo. / Javier Flores

Un ambiente en el que no han faltado las mujeres ataviadas con el tradicional traje de flamenca que han dado colorido al interior de las casetas. Tras ello la música en directo tomó el relevo en unas casetas que registraron, por lo general, un buen ambiente y afluencia de público.

De este modo la feria se adentra en su recta final y mañana vivirá su penúltimo día, aunque el domingo la actividad se restringe casi en exclusiva a la zona de las atracciones.