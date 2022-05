El hartazgo de un médico de Urgencias de Ronda: "Estamos bastante cansados"

Antonio Granero, un veterano médico de Urgencias del Hospital de la Serranía ha mostrado su hartazgo con la situación de saturación y falta de personal que aseguran que están soportando en su unidad. Además, asegura que llevan ya una semana sin un equipo tan necesario para tratar de diagnosticar a algunos pacientes como es un tac, por lo que están teniendo que enviar en ambulancia hasta el Hospital de Antequera a los enfermos que consideran que deben ser sometidos a esta prueba. "La prueba en sí son cinco o diez minutos, el viaje son tres horas", se lamenta, al tiempo que no entiende que no se tomasen medidas provisionales como la ubicación de un tac provisional como ya se hizo en el antiguo hospital.

Granero asegura que la situación del servicio es insostenible por la sobrecarga de trabajo que reciben, en especial, de la Sierra Norte de Cádiz, unos municipios que se engloban dentro de la denominada comarca natural de Ronda y cuyos vecinos son atendidos en el hospital rondeño al ser el más próximo a sus lugares de residencia.

"Estamos bastante cansados de la sobrecarga asistencial", dice Granero, que asegura que la demora en las citas para los médicos de familia hacia que los pacientes directamente se trasladen a urgencias. "Se vienen directamente para el hospital, por lo que tenemos una sobrecarga de demanda y, además, aquí en Urgencias no podemos solventar la demanda de consulta de especialistas", afirma el facultativo.

Además, también sostuvo que tienen falta de personal de enfermería para poder atender la demanda de los cuatro o cinco médicos que hay en el servicio. "Aunque digan que los ranking están cubiertos, la verdad es que no, tenemos tres enfermeras y cuando se abre la zona de Covid o Gripe A se quedan dos enfermeras para todo el área de Urgencias y a estas personas no les da tiempo a ir de una consulta a otra". En este sentido, resaltó la importancia de estos profesionales, ya que, según dijo "sin enfermería la Urgencia no anda, el peso fuerte lo lleva enfermería y son las manos y los pies de los médicos", afirmó.

El facultativo asegura que muchos compañeros no hablan de la situación por miedo, aunque en su caso asegura no temerle a ningún tipo de represalia y que decidió hacer pública su opinión para tratar de llamar la atención y que se tomen medidas para resolver el problema que sostiene que existe.

En cuanto a la ausencia de tac, Granero señaló que "es una herramienta y llevamos una semana que no tenemos tac". En este sentido, apuntó a que la principal consecuencia es el retraso que se sufre a la hora de poder realizar un diagnóstico por el tiempo que se tarda en el desplazamiento para el comarcal antequerano. "Es una demora y un gasto", dijo este médico, que sostiene que "el hospital se ha convertido en un centro de salud que tiene su analítico, servicio de radiología y si hace falta está el especialista a mano".

Un problema que también asegura que se debe a la falta de profesionales, ya que se trata de un hospital que tiene muchos problemas para encontrar profesionales que se quieran venir a prestar sus servicios al mismo, por lo que incluso se está teniendo que recurrir a profesionales de otros países para tratar de cubrir los puestos libres.

"Cuando escuchen estas declaraciones desde la dirección dirán que es algo puntual, pero el paciente no es algo puntual, entra por la puerta en el minuto cero y le hace falta lo que le hace falta, aunque digan que se cumplen todos los ranking, pero el que está enfrentándose al personal con su demanda es el que está en la puerta del hospital", concluyó Granero.