La Junta mantiene los desalojos en Campanillas y no teme por la estructura de Casasola

Málaga/La Junta de Andalucía mantiene la orden de desalojo de los vecinos Campanillas, aunque existe una mejora en la situación con respecto a la registrada esta pasada madrugada, según ha explicado el consejero de Interior, Antonio Sanz. No obstante, hasta esta tarde no se volverá a producir una nueva reunión de evaluación de la situación en la que se analizará la posible vuelta de los vecinos afectados. "No vamos a precipitar una decisión cuando hasta el momento hemos actuado con prudencia", ha señalado.

El consejero ha resaltado la mejora que se está produciendo en estas últimas horas, aunque todavía se mantiene la situación de alerta. "Hemos tenido una bajada importante y de nivel rojo hemos pasado a naranja en el río".

En este sentido, Sanz ha explicado que el peligro para la población se encuentra en la crecida del caudal del río Campanillas debido a que el embalse de Casasola ya no tiene capacidad de retener más agua. "El problema era el caudal del río y no el embalse", ha afirmado el consejero, que también ha negado que se estuviesen barajando problemas en su estructura. "En ningún momento hemos barajado problemas en la estructura, no hemos contemplado una posible rotura", ha insistido.

En cuanto al atoro que sufre en su desagüe inferior, también ha anunciado que la Consejería de Medio Ambiente y Aguas tiene previsto próximamente realizar actuaciones para tratar de conseguir que se pueda reducir el nivel actual de la presa, aunque ha apuntado que no será de forma inmediata.

Sanz también ha destacado la eficacia de la decisión adoptada junto con el Ayuntamiento de Málaga, ya que, según ha explicado, el río pasó de nivel azul a rojo en tan solo una hora y media, un tiempo en el que ha sostenido que no hubiese sido posible para realizar una evacuación de madrugada y con una fuerte lluvia.

"La operación está siendo un éxito por la anticipación y la coordinación entre administraciones", ha señalado Sanz, al tiempo que ha destacado que pese a la llegada del agua a algunas calles no se han producido daños de consideración. Todo ello pese a producirse una situación que ha calificado como "muy compleja" y que reprodujo el peor de los escenarios que se habían contemplado por parte de los equipos de emergencias. En concreto, se han llegado a producir niveles parecidos a los registrados en la Dana que afectó a la provincia en el mes de noviembre.

Por su parte, el alcade de Málaga, Francisco de la Torre, ha agradecido a los vecinos su comportamiento y colaboración durante la "difícil" situación que están viviendo. Además, también ha asegurado que los equipos de limpieza están preparados para actuar en el momento que sea posible.

Rescate en la Estación de Cártama

Por otra parte, Sanz también se ha referido a los problemas registrados en la Estación de Cártama, una zona en la que ha asegurado que durante toda la madrugada se ha estado actuando en coordinación con las autoridades locales. "Hasta siete llamadas de la jefa de Protección Civil se han producido con el alcalde para tomar decisiones de forma coordinada", ha indicado Sanz.

En este punto también ha relatado que los bomberos han tenido que rescatar a una persona que había quedado atrapada. En un primer momento, se barajó el empleo de un helicóptero de la Guardia Civil, pero, finalmente, la persona pudo llegar a una zona segura y no fue necesaria su activación.

También en Marbella y Antequera se ha procedido al desalojo de algunas personas debido a los problemas ocasionados por las precipitaciones.