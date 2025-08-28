La noche, aliada de las vendimiadoras en la Serranía de Ronda

La vendimia se encuentra ya a pleno rendimiento en la mayoría de las bodegas de la Serranía de Ronda y los viñedos se han llenado de numerosas cuadrillas de vendimiadores que están cortando la abundante uva que se produjo este año en la comarca. Precisamente, para evitar las principales horas de calor en las que trabajar en el campo es prácticamente imposible, estos equipos optan por hacer su trabajo durante la madrugada y las primeras horas del día o, directamente, durante la noche.

Es el caso de la cuadrilla que trabaja en la bodega Descalzos Viejos, comienza su jornada a las 22:00, una vez que el sol se puso y el manto de la noche cubre la Hoya del Tajo en la que se encuentran situados sus viñedos. Ataviados con un frontal de luz en su frente, recordando a la imagen de los mineros, la cuadrilla de mujeres que trabaja en esta bodega se adentró entre los líneos de cepas de la parcela que el enólogo de la bodega, Vicente Inat, decidió que tenía que ser recogida la uva porque había alcanzado las condiciones óptimas de maduración que quiere para iniciar la elaboración del vino.

La única iluminación es un foco frontal. / Javier Flores

Eso sí, toca extremar las precauciones al máximo para evitar cortes o posibles accidentes, ya que, pese a que algunos de estos sistemas de iluminación tiene una gran potencia, nunca se ve igual que durante el día. Además, también se tienen que aplicar para no dejarse ningún racimo en el propio viñedo.

Eso sí, la noche no evita que sea un trabajo duro. “Esta noche se está peor que ayer, anoche hacía más fresco y se trabajaba mejor”, comentó un de las vendimiadoras mientras el ir y venir de luces no cesa entre los viñedos.

“Hacemos la vendimia nocturna porque de este modo podemos llevar la uva fresca a la bodega y por propia humanidad, para que la cuadrilla no tenga que trabajar a pleno sol”, explicó Inat. En su caso, al no contar con cámara de refrigeración, de este modo también consiguen evitar oxidaciones o mosteado de la uva que puedan complicar luego el trabajo dentro de la bodega. “Así evitamos problemas de que llegue la uva caliente que anticipa la fermentación y así podemos hacer maceraciones en frío”, señaló Inat.

El transporte de la uva a la bodega se realiza durante la propia madrugada. / Javier Flores

De hecho, las pequeñas cajas que se van acumulando durante el trabajo son inmediatamente recogidas por un tractor para su traslado hasta las instalaciones de la bodega para proceder a introducirlas en los depósitos en los que se iniciará todo el proceso para la elaboración del vino.

En este caso se evita su paso por la despalilladora y se introduce la pasta por la uva ligeramente rota en los depósitos de acero inoxidable con su raspón. “Es una herramienta más de trabajo que utilizamos para confeccionar este vino”, señaló Inat.

Descalzos Viejos no es la única bodega que emplea esta forma de vendimia, también lo hacen otras como la bodega Lunares, Doña Felisa, Gonzalo Beltrán. En el caso de la bodega Conrad, La Melonera o Huerto de la Condesa han optado por iniciar el trabajo a media madrugada, sobre las 5:00 de la mañana.

Así, en mitad de la noche, avanza la vendimia en la Serranía de Ronda que, debido a sus especiales condiciones climáticas y la gran variedad de uvas existentes, se prolongará hasta el mes de octubre en algunos casos.