El proyecto de la futura autovía a Ronda enfrenta a PSOE y PP

El PSOE denunció en Ronda lo que consideran “mentiras” del PP y del Gobierno andaluz sobre el proyecto de construcción de una autovía que conecte la Ciudad del Tajo con Málaga pasando por Ardales.

Los socialistas aseguraron que el único compromiso que existe en estos momentos es la petición de actualización del proyecto para la construcción de ocho kilómetros de autovía entre Casapalma a Cerralba.

“Lo que clama al cielo es la excusa de que si no se ha hecho la autovía en estos años es porque no había presupuesto. Han tenido tres presupuestos, han tenido tres veces la oportunidad de dotar la autovía de Ronda que prometieron. En los tres presupuestos aprobados no ha aparecido la palabra Ronda ni por arriba ni por abajo ni por en medio”, afirmó la número 2 de la candidatura socialista por Málaga y portavoz en el Ayuntamiento rondeño, Isabel Aguilera.

En este sentido, Aguilera insistió en que “Lo único que hay de la autovía son las órdenes previas para que comience el estudio de la autovía del Guadalhorce en el tramo de Casapalma a Cerralba, es lo único que hay. Ya está bien de tomarle el pelo a los ciudadanos de Ronda”.

Mientras tanto, el secretario general del PSOE en Málaga, Daniel Pérez, aseguró que la alcaldesa rondeña, María de la Paz Fernández, se había convertido en un “gatito” con la llegada del PP a la Junta de Andalucía y había dejado de reclamar los proyectos que con tanta insistencia pedía a los gobiernos del PSOE.

Además, se comprometió a llevar adelante un refuerzo de las infraestructuras de comunicación de la Serranía si los socialistas volvían al Gobierno andaluz.

Por su parte, desde el PP recordaron al PSOE las promesas incumplidas que habían realizado para la comarca rondeña durante los casi cuarenta años de gobierno en la comunidad. Además, sostuvieron que fue esta comarca una de las regiones en las que mayor nivel de incumplimientos se habían producido.

“Hemos tenido que acometer una ampliación de las urgencias del hospital solo cuatro años después de abrirlo porque no estaba suficientemente dotado”, afirmó el parlamentario popular, José Ramón Carmona.

Recientemente la secretaria general del PP en Málaga, Patricia Navarro, aseguró que si los populares se mantienen en el Gobierno andaluz acometerán este proyecto de manera inmediata en su primer tramo, en concreto, durante el año 2023 tras la aprobación de unos nuevos presupuestos.

Precisamente, alegó que la imposibilidad de contar con unas nuevos presupuestos había impedido que esos primeros ocho kilómetros pudiesen ya encontrarse en obras, al tratarse de una actuación que se acometerá con fondos propios.

Además, reafirmó el compromiso de los populares con este proyecto y recordó que se había adjudicado el trabajo para realización de los estudios sobre los posibles trazados que podría tener esta nueva vía de comunicación, aunque la empresa responsable de realizar el estudio tiene hasta mayo de 2024 para entregar sus resultados. A partir de ese momento tendría que iniciarse un complicado proceso administrativo para obtener los permisos de las diferentes administraciones antes de poder poner en marcha su licitación y posterior inicio de los trabajos.