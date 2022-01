Los 23 proyectos de plantas fotovoltaicas de Ronda serían inviables

El Pleno del Ayuntamiento de Ronda celebrado este lunes tuvo que esperar hasta el turno de intervenciones del público para que se planteara uno de los pocos asuntos de cierta importancia que se abordaron y que estuvo relacionado con el temor de algunos vecinos a la posible llegada de grandes parques fotovoltaicos. Hasta el tres ocasiones tomaron la palabra desde el público para preguntar a la Corporación y a la alcaldesa, María de la Paz Fernández, sobre el posicionamiento del Consistorio en este asunto.

Unas dudas que fueron contestadas de forma rotunda por la propia alcaldesa, señalando que “ninguna de las 23 propuestas que hemos recibido en este asunto son viables”. Yes que según la regidora los proyectos o no son compatibles con el uso del suelo sobre el que pretender ser ubicados o no existe posibilidad de construcción la línea de evacuación necesaria para el transporte de la electricidad.

En este sentido, el delegado municipal de Urbanismo, Jesús Vázquez, también sostuvo que hasta el momento ninguna de las empresas que tratan de impulsar estas inversiones logró tener viabilidad para estos dos aspectos sin los que no es posible su desarrollo. “Hasta el momento ninguna encontró la forma de resolver este aspecto y no creo que lo hagan”, dijo Vázquez, que recordó que el alto nivel de protección que existe en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace inviable este tipo de plantas en la zona.

Unas respuestas que algunos vecinos reclamaron que les fuesen entregadas por escrito, mientras otros insistieron en la necesidad de realizar un pleno monográfico sobre estos proyectos.

Desde la Corporación se mostraron dispuestos a plantear la posibilidad de plantear una sesión específica, aunque recordaron que ya se había acordado por unanimidad en una sesión anterior el pedir a la Junta de Andalucía una moratoria sobre estas actuaciones hasta que se cuente con una regulación concreta para las mismas.

“Pesaba que en lugar del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves tendríamos que llamarle de las plantas fotovoltaicas”, dijo una de las vecinas.