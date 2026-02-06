Ninguno de los vecinos de Grazalema alojados en hoteles y apartamentos de Ronda ha tenido que dormir en el pabellón

No ha sido necesario que ningún vecino de Grazalema duerma en pabellón deportivo o el centro de mayores de Ronda que habían sido acondicionados para acogerlos con camas y sillas. Las empresas de alojamientos turísticos rondeños se han volcado para hospedar a los desalojados de la vecina localidad que, aunque pertenece a Cádiz, forma parte de la llamada comarca natural rondeña.

El volumen de ofrecimiento que ha recibido el Ayuntamiento de Ronda ha sido de tal volumen que han sobrado plazas disponibles. "Gracias por colaborar, ahora tenemos a todo el mundo alojado", señalaba uno de los responsables municipales a un propietario de apartamentos turísticos.

Mientras tanto, en el interior del pabellón, en el momento de la recepción, la solidaridad no era menor. Voluntarios de todo tipo de colectivos de la ciudad y a nivel particular han colaborado en aportar comida, bebida y hasta instalar una ludoteca para los más pequeños. También el Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión y empresas privadas locales han aportado sistemas de calefacción portátiles para hacer más confortables las instalaciones.

Por su parte, un equipo de voluntarios capitaneados por los chefs, Benito Gómez y Miguel Herrera, montaron una cocina portátil para dar comida a los afectados nada más llegar. Caldo caliente y comida de diferente tipo han sido entregados conforme fueron llegando a las instalaciones.

El Ayuntamiento de Grazalema ha utilizado sus redes sociales para agradecer a la ciudad la respuesta que ha tenido para acoger a sus vecinos. "Decimos adiós a este día que no olvidaremos agradeciendo la hospitalidad de los vecinos de Ronda y su Ayuntamiento. Muchos de nuestros vecinos se alojan en pueblos vecinos, con familiares, conocidos y amigos. Hay algunos vecinos en El Fuerte y más de 300 han sido alojados en hoteles y apartamentos en Ronda. Agradecemos el caluroso y hospitalario recibimiento con el que ha sido recibidos", han señalado.

El propio alcalde del municipio, Carlos García, se desplazó anoche hasta la ciudad del Tajo para acompañar a sus vecinos en un momento tan delicado tras completarse el desalojo del municipio.