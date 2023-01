Cortés del Pueblo toma como referencia en su cartel el de la Semana Santa de Málaga de 1928

La Semana Santa de Málaga 2023 ya tiene su cartel anunciador. La obra del pintor Pablo Cortés del Pueblo, titulada Los lirios que vienen del sur, toma de referencia el de la Semana Santa de 1928, obra de Manuel León Astruc, uno de los cartelistas más prolíficos de las primeras décadas del siglo XX en España, que, como el propio Cortés ha asegurado en muchas ocasiones, es la época que inspira su obra cartelística. Además, se puede observar la inspiración e influencia de otros autores como Romero de Torres, Revello de Toro, Naranjo o Chicano.

El objetivo principal era crear una obra que cumpliera con las normas básicas del cartel: una imagen y un texto que con un solo golpe de vista permitan reconocer el evento que se anuncia. Y además, aportar elementos que le dieran el carácter artístico que la obra requiere, han explicado desde la Agrupación de Cofradías en un comunicado.

La escena retratado por Cortés muestra a una mujer de mantilla asomada a un balcón contemplando el paso de una procesión por la calle Císter. Pero nada de lo que se observa está puesto al azar. Este cartel está dedicado a los cofrades y a todos aquellos que hacen posible la Semana Santa de Málaga. Y como principal herramienta publicitaria de esta celebración no solo quiere mostrar al público foráneo la grandiosidad de sus tronos y los escenarios que ofrece la ciudad como atractivo. De hecho, esta es la herramienta de la que se ha servido el autor para ir un poco más allá y contarle al mundo sobre la historia, identidad y patrimonio, material y humano. "Cortés del Pueblo ha querido que a través de este cartel se pueda tanto anunciar la Semana Santa malagueña como homenajear a las decenas de miles de personas que hacen posible que la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo no solo nos identifique como cristianos, sino también como malagueños. Para el artista este no es un trabajo más. Es la obra más especial que ha pintado. Por eso se lo he tomado como un regalo que quiere hacerle a su ciudad, que tanto bien le ha dado y sin la que no habría podido liberar su vocación artística", han concretado.

Decorando este balcón o ventana, con una composición arquitectónica inspirada en los grandes edificios modernistas de la ciudad y que bien puede recordar al Ayuntamiento de Málaga, se disponen una suerte de flores y plantas que, primeramente, quieren presentar a Málaga como jardín del Edén, en alusión al poema de Vicente Alexandre, Ciudad del Paraíso, y además, junto a las aves que se observan al fondo, vienen a representar a todas las hermandades y cofradías que conforman el ente procesional malagueño. No faltan los claveles, rosas, lirios, gladiolos o buganvillas, entre otras especies. Y, por supuesto, el romero de la Esperanza. El romero que alfombra las calles de la ciudad cada Jueves Santo para engalanar el paso de la que para el pintor es la gran devoción mariana de Málaga. Como el romero, el resto de flores pretenden describir a cada corporación nazarena de las que componen la Agrupación de Cofradías.

En cuanto al texto, Málaga corona el cartel con una tipografía que para Pablo Cortés representa a la ciudad en la historia de la cartelería. Sus formas son reflejo de la idiosincrasia malagueña. El faldón inferior, de líneas más clásicas, pretende dar rotundidad a un cartel que bebe del pasado para traer al presente, recuperando la expresión "suntuosas procesiones" de los carteles históricos, y añadiendo el título de centenaria a la ya centenaria Agrupación de Cofradías de Málaga.