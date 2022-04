Cortes de tráfico en Málaga para las procesiones de Semana Santa

El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga ha informado a través de una nota de las afectaciones y cortes de tráfico por las procesiones de Semana Santa para este viernes 8, sábado 9 y el domingo 10 de abril.

Desde el Consistorio se desaconseja el uso de los vehículos privados, en especial en los desplazamientos al centro de la ciudad y durante los horarios de las procesiones, recomendándose el uso del transporte público. Se recomienda atender en todo momento las indicaciones de Policía Local.

Viernes 8

Nuestro Padre Jesús de la Salvación Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Encarnación, que tiene prevista su salida a las 17:30 desde calle Poxo Máximo, finalizando a las 00:00 horas, y que afectará a la circulación en las siguientes vías: c/ Romero Raggio, c/ Canónigo Fernández de Ávila, c/ Huerto de los Pinos, c/ Díaz Pettersen, Plaza General Cano, c/ Concejal Masso Moura, c/ Torre del Paso, c/ Toledillo, c/ Emilio de la Fuente Alcántara, c/ Cortijo de Echarte, Avda. Europa, c/ Niño de Gloria, c/ Cayetano de Cabra, c/ Gaucín y c/ Vistafranca, c/ Alcalde José María de Llanos, c/ Francisco José,c/ Gaucín, Avda. Europa, cruce San Andrés, c/ Alpargaterito, c/ Canchal, c/ Hoyo Higueron, c/ Cortés el Viejo, c/ Alpargaterito, cruce lateral de la Iglesia, c/ Cortijo de Echarte, c/ Joaquin Costa y c/ Toledillo.

Sábado 9

Nuestro Padre Jesús de la Presentación en Compañía de las Lanzas y María Santísima de la Encarnación y Amor Divino:

Salida a las 19:00 y encierro a las 23:00 horas. Habrá cortes de tráfico en calle José Antonio Aragonés, Avenida de la Purísima, c/ Rivas Fernández, c/ Francisco Ferrer, Plaza Prudencio Jiménez, c/ José María Coopello, c/ Rivas Fernández, c/ Domingo Lozano, c/ Fernando Alcántara, c/ José María Coopello, c/ Félix Corrales, c/ José María Freullier, Pasaje Gorbea, c/ O`Donell, Pasaje Begoña, Plaza Basconia, Pasaje Aránzazu, c/ Eduardi San Martín, c/ Eugenio Gross, Avenida de la Purísima, c/ José Antonio Aragonés.

Procesión Verdad y Sagrario:

Salida a las 17:00 desde c/ Virgen del Rocío, Plaza Pío XII, c/ Pedro Gómez Chaix, cruce Cardenal Herrera Oria, c/ Simeón Jiménez Reyna, c/ Francisco Paula Pareja, c/ Virgen de las Flores, cruce Cardenal Herrera Oria, c/ Virgen de las Flores, Plaza Pío XII, c/ Virgen de la Paloma, c/ Virgen de la Esperanza, Politécnico, c/ Virgen de la Candelaria, c/ Virgen de la Cabeza y c/ Virgen del Rocío finalizando a las 23:30 horas.

Procesión de las Palmas:

Tiene su salida a las 17:00 horas por c/ Carpio, c/ Héroe de Sostoa, c/ Abogado Federico Orellana Toledano.

Procesión Santísimo Cristo de la Clemencia:

Salida a las 18:45 desde plaza San Ignacio de Loyola, c/ Compañía, Salvago, Especería, Cisneros, Fernán González, Calderón de la Barca, San Juán (19:40), plaza Féllix Sáenz, Puerta del Mar, Alarcón Luján, Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, María García, Bolsa, Torre de Sandoval, Strachan, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la SICB (21:15), Patio de los Naranjos, Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Molina Lario, Strachan, Larios (22:30), Liborio García, Nueva, Especería, Salvago, Compañía, plaza San Ignacio de Loyola, Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 00:10 horas.

Procesión María Santísima de la Encarnación y Amor Divino:

Salida 19:00 desde c/ José Antonio Aragaonés, Avda. de la Purísima, c/ Rivas Fernández, c/ Juan Sánchez, c/ José María Coopello, plaza Prudencio Jiménez, c/ Francisco Ferrer, c/ Rivas Fernández, c/ Eduardo San Martín, Pasaje Arazazu, plaza Basconia, pasaje Begoña, pasaje Urbasa, pasaje Gorbea, c/ José María Freuiller, c/ Félix Corrales, c/ José Mª Coopello, c/ Fernando Alcántara, c/ Domingo Lozano, c/ Jorge Loring, Avda. de la Purísima, c/ José Antonio Aragonés, encierro a las 23:00 horas.

Procesión Jesucristo en su Pasión y Nuestra Sra. De los Desamparados de la Parroquia Santa:

Salida 19:00 horas c/ José Antonio Aragonés, Avda. de la Purísima, c/ Rivas Fernández, c/ Francisco Ferrer, Pl. Prudencio Jiménez, c/ José María Coopello, c/ Rivas Fernández, c/ Domingo Lozano, c/ Fernando Alcántara, c/ José María Coopello, c/ Félix Corrales, c/ José María Freulllier, pasaje Gorbea, c/ O´Donell, pasaje Begoña, pasaje Basconia, pasaje Aranzazu, c/ Eduardi Dan Martín, c/ Eugenio Gross, Avda. de la Purísima, c/ José Antonio Aragonés, encierro 23:00 horas.

Procesión Nuestra Purísima Madre del Buen Camino y Santa Cándida María de Jesús:

Salida a las 10:15 horas del Colegio Virgen Inmaculada Santa María de la Victoria (Gamarra), c/ Sondalezas, c/ Palo Mayor, c/ Doctor Escassi, c/ Doctor Pérez Montaut, Pasaje Aralar, Pasaje Gorbea, Pasaje Urbas, Pasaje Begoña, c/ Rivas Fernández, c/ Francisco Ferrer, plaza Prudencio Jiménez, José María Coopello, c/ Fernando Alcántara, c/ Domingo Lozano, c/ Rivas

Fernández, c/ Francisco Ferrer, c/ Fernando Alcántara, c/ José María Freullier, c/ Doctor Lazárraga y entrada al Colegio Gamarra a las 13:30 horas.

Procesión Llaga en el hombro:

Plaza de las Tres Cruces, c/ Cortés el Viejo, c/ Hoyo Higuerón, c/ Canchal, c/ Llanonillos, c/ Puerto Oncala, c/ Alcalareño, c/ Balazón, Avenida Europa, c/ Calerito lateral derecho, c/ Calerito lateral izquierdo, Avenida Europa lateral izquierdo, Avenida Isaac Peral lateral derecho, avenida de la Luz, c/ El Ches, c/ Currito de la Cruz, c/ Conejitos de Málaga, c/ Alcalde Joaquín Alonso, Avenida Europa Lateral Izquierdo, c/ Alcalareño, c/ Puerto Oncala, c/ Alpargaterito, c/ Tres Cruces, c/ Hoyo Higuerón, c/ Cortés el Viejo.

Procesión Santísimo Cristo de la Clemencia:

Salida a las 18:45 desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Plaza de San Ignacio de Loyola, c/ Compañía, c/ Salvago, c/ Especería, c/ Cisneros, c/ Fernán González, c/ Calderón de la Barca, c/ San Juan, Plaza Félix Sáenz, c/ Puerta del Mar, c/ Alarcón Luján, c/ Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, c/ Marín García, c/ Bolsa, c/ Torre de Sandoval, c/ Strachan, c/ Postigo de los Abades, c/ Santa María, c/ Molina Lario, Plaza del Obispo, c/ Molina Lario, Plaza del Obispo, c/ Molina Lario, c/ Strachan, c/ Larios, c/ Liborio García, c/ Nueva, c/ Especería, c/ Salvago, c/ Compañía y Plaza de San Ignacio de Loyola finalizando a las 00:10 horas.

Domingo 10

Procesión Domingo de Ramos:

Salida a las 11:00 horas de Pl. Parroquia de las Angustias, Avda. Juan Sebastián Elcano, Avda Estación, c/ Alonso Carrillo de Albornoz, c/ Miguel Moya, c/ Mar, Avda. Juan Sebastián Elcano y llegada a su templo Parroquia de las Angustias a las 11:20 horas.

Procesión San Antonio de Padua:

Salida Iglesia San Antonio de Padua a las 11:00 horas, c/Corregidor Jerónimo Valenzuela, c/ Benagalbón, c/ Saint Exupéry, c/ Spengler, c/ Benaoján, c/ Torrox, c/ Corregidor Nicolás, Isidro y llegada las 12:00 horas a la Iglesia.

Salida Procesional Domingo de Ramos Parroquia San Álvaro:

A partir de las 11:00 horas desde Parroquia de San Álvaro, c/ Hierbabuena, giro a la izquierda en calle Orquídea, giro en rotonda en c/ Musgo y llegada a la Parroquia por c/ Musgo.

Procesión de Palmas Parroquia Ntra. Señora del Carmen

Salida a las 10:00 horas del Colegio San Manuel por el portón del patio que da a c/Ingeniero José Mª Garnica, c/ Salitre, Plaza de Toros Vieja, c/Cuarteles, cl. Ingeniero José Mª Garnica, c/ Fernán Núñez y llegada a Colegio San Manuel a las 11:00 horas.

Procesión de las Palmas de la Parroquia de San Antonio María Claret:

Salida a las 11:30 horas desde el Colegio de las Adoratrices en c/Santa Mª Micaela, c/ Manrique, c/Zenete, c/ Cristo de la Epidemia, Plaza de Olletas, Alameda de Capuchinos, cambio de sentido a la altura de c/ Luque, Alameda de Capuchinos, y llegada a las Parroquia San Antonio M Claret.

Procesión de Palmas Parroquia Nuestra Señora del Carmen Campanillas:

Salida a las 10:00 desde c/ Ruiz y Maiquez, c/ Degas, c/ Gauguin, c/ Juan de Juanes, c/ Fra Angelico, C/ Van Gogh, c/ Praga, c/ Pintor José Ruiz Blasco, c/ El Morenillo, c/ Riga (cruzar parque), c/ Bucarest, c/ Helsinki, c/ Moscú, c/ Jumillano, c/ Tomás Luis de Victoria y Parroquia Ntra. Sra. del Carmen.

Procesión San Antonio Abad:

Salida a las 11:30 horas de la Residencia del Buen Samaritano, c/ Preste Juan de las Indias, Camino de Retiro, Camino Nuevo y llegada a Plaza San Antonio Abad.

Procesión de Palmas Parroquia San Pablo:

Salida a las 09:15 horas desde Plaza Montes, c/ Trinidad, c/ Rosarito, c/ Jara, Plaza de San Pablo, c/ Jara, c/ Tiro, c/ de la Trinidad, Pasaje de la Faraona, Plaza de San Pablo y al templo.

Procesión San José Obrero:

Salida a las 12:00 horas de la Plaza Pío XII, c/ Virgen de la Paloma, c/ Virgen del Rocío, y llegada a las 13:00 horas a la Plaza Pío XII.

Procesión Domingo de Ramos San Juan de la Cruz:

Salida a las 10:30 horas desde Plaza Dánvila y Collado, c/ Almagro y Cárdenas, c/ Padre Lerchundi, Ctra. De Almería y llegada al templo.