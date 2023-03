Encontronazo entre las cofradías y los hosteleros de Málaga por las terrazas durante los traslados

En vísperas de la Semana Santa, la capital malagueña vivió este viernes los primeros traslados y, con ellos, los primeros encontronazos. La Agrupación de Cofradías Semana Santa ha lamentado "profundamente" las escenas que viven las hermandades y cofradías que, durante sus procesiones, tienen que convivir con mesas de negocios de hostelería que no se retiran ni levantan a su paso.

"Esta imagen proyecta falta de sensibilidad y responsabilidad por parte de algún negocio, generando un ambiente negativo que ensombrece al conjunto de la ciudad y al cofrade en particular", ha señalado en un comunicado la Agrupación de Cofradía.

Debido a ello, reiteran a los responsables de la hostelería la petición de que velen por el buen desarrollo de las procesiones, que se respete las mismas a su paso por las diferentes calles de su recorrido y atiendan en todo momento a sus peticiones en cuanto a ocupación de espacios.

Han señalado que van a trasladar su malestar a las autoridades competentes por esta situación reiterada en la que establecimientos incumplen las normativas, afectando de manera negativa al desarrollo de las procesiones.

"Comprendemos el papel fundamental del sector hostelero en la ciudad de Málaga, que reconocemos a la gran mayoría de ellos como respetuosos y colaboradores con las tradiciones de la ciudad, lamentando que una minoría represente negativamente a todo un sector", han apostillado.

Respuesta de los hosteleros

Desde la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha manifestado que el sector malagueño "desconoce, valora y respeta la Semana Santa como una expresión religiosa y cultural de primer orden", pero también apuntan que se trata de un "acontecimiento económico y turístico básico para el empleo y la generación de riqueza".

Además, la agrupación defiende llevar "meses trabajando con las instancias municipales adecuadas (Vía Pública y Seguridad) para garantizar una correcta celebración de la Semana Santa que beneficie a todas las partes implicadas", además de mantener "una relación constante y cordial de colaboración con la Agrupación deCofradías de Málaga".

Aseguran que renuncian cada año a buena parte de la ocupación de vía pública que tienen autorizada y pagada en una fecha básica para la facturación de las empresas y afirman que, incluso, "se dan casos de negocios que tienen prohibida la instalación de terrazas en calles por las que no pasan tronos en toda la Semana Santa.

"El compromiso de la hostelería malagueña con la seguridad y la celebración de las procesiones es tan fuerte como el que tiene con la imagen de Málaga como ciudad turística y cultural, que atrae a diferentes sensibilidades y que genera distintos reclamos del puramente cofrade o religioso para el uso y disfrute de toda su oferta", manifiestan al tiempo que añaden que "la colaboración de los negocios de hostelería con el paso de las procesiones ha sido históricamente y es hoy innegable, tanto durante la celebración de los recorridos oficiales como con los traslados previos".

Si bien, apuntan que "la convivencia en el espacio público precisa de una previsión y una antelación en el aviso a la hostelería porque existen reservas, contrataciones y planes de negocio que no pueden depender de improvisaciones. La colaboración tiene lugar siempre que hay aviso previo; y todos los negocios acatan las órdenes administrativas y policiales cuando éstas son dadas".

Señalan que "el absoluto respeto que existe a la Semana Santa no se rompe porque un negocio no haya sido avisado del paso de una procesión por su puerta, o por el hecho de que comensales con distinta sensibilidad a la cofrade no se levanten al paso de una imagen". "Se trata de cooperación previa, construcción de imagen de ciudad, mucho diálogo entre partes implicadas y sobre todo mesura a la hora de realizar determinadas declaraciones que puedan suponer una acusación injusta a todo un sector", expresan.

En este sentido, han insistido en que "seguirán intentando construir puentes a pesar de la renuncia que realiza a parte del espacio público al que tiene derecho por el éxito de Málaga como ciudad cofrade, cultural y turística, y seguirá colaborando con las instituciones competentes y acatando las normativas".

Así, también han destacado que defenderán a la hostelería en todos los ámbitos porque es esta "la que renuncia a parte de su espacio público para el éxito común de la Semana Santa; y considera que la precipitación en los diagnósticos y en los juicios no es en absoluto adecuada para la imprescindible convivencia de todos los intereses de Málaga en la semana más importante del año".