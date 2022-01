Fernando Prini: "El cartel de la Semana Santa de Málaga es un enorme orgullo y responsabilidad"

La presentación del cartel de la Semana Santa de Málaga es un acto que marca el inicio del funcionamiento al completo de la maquinaria cofrade. El día que los cofrades se reúnen en torno al arte para verse todos representados.

Fernando Prini será el encargado de realizar el cartel para este año 2022. La presentación está prevista para el martes 18 de enero en el teatro Echegaray. El autor ha hablado con este periódico, para explicar cómo ha vivido este proceso.

¿Cuáles son sus inicios en el mundo de la pintura?

Yo no me considero pintor tal cual, ya que yo no utilizo pinturas para realizar mis obras, de joven si pinté algunos cuadros al óleo, pero el groso de mi trabajo pertenece al dibujo y diseño cofrade.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos cofrades?

Mis inicios en el mundo cofrade están muy unidos a la Hermandad de la Esperanza debido a la unión de mi padre con ella desde los años 60, entonces yo desde pequeño ya estaba pintando nazarenos y vírgenes. Mis primeros recuerdos cofrades son de una Semana Santa muy diferente a la de ahora. Recuerdo cuando mi padre nos llevaba cada 18 de diciembre a la festividad de la virgen de la Esperanza, el tallaje de la hermandad en cuaresma, las procesiones en calle Larios. Debido a que yo vivía en calle Santa Lucía siempre he tenido muy cercano el tinglado del Huerto y las Penas.

¿Recuerda de pequeño algún cartel de la Semana Santa que le marcará personalmente?

Cuando yo era pequeño la mayoría de los carteles eran fotográficos. En la época de los 60 y de los 70 existían muy pocos carteles que fueran pinturas o dibujos. Paradójicamente me han marcado más los carteles con fotografías que pinturas.

¿Quiénes han sido sus fuentes principales como pintor?

Desde muy pequeño he tenido como referencia y me interesaban muchísimos las obras de dibujo de dos artistas sevillanos Francisco Hohenleiter Castro y J. García Ramos, ambos de principios del Siglo XX. Me entusiasmaba la manera de dibujar a tinta que tenían ellos.

¿Cómo ha vivido el proceso de realización del cartel?

El proceso de la elección del cartel me pilló totalmente de sorpresa, fue inesperado. Desde el principio ha sido una responsabilidad enorme y a la vez un gran orgullo. El ponerme a trabajar en el cartel no ha sido fácil debido a mi trabajo, pero con constancia y buen hacer he podido entregar el cartel a tiempo.

¿Qué espera el mundo cofrade de este cartel?

Yo creo que el mundo cofrade espera algo habitual al trabajo que yo suelo realizar. Pero en cierto modo, espero sorprender a todo el mundo con el cartel que he hecho, puesto que es algo novedoso.

¿Ha tenido desde siempre claro el cartel que pintaría para la Semana Santa o ha sido una obra que ha ido evolucionando sobre la realización?

Yo nunca habría imaginado que habría sido elegido cartelista oficial de la Semana Santa, así que en ningún momento me he puesto a imaginar cuál sería el cartel que yo pintaría. Si alguna vez lo hubiera pensado, a lo mejor hubiera sido más fácil la realización.