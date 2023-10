"Tengo que afrontar para 2024 el Recorrido que ahora tenemos"

José Carlos Garín ha sido elegido como el nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga en una decisiva Junta Extraordinaria de Elecciones convocada a cabo la noche del 2 de octubre. Durante este proceso electoral, los Hermanos Mayores de las Hermandades y Cofradías ejercieron su derecho al voto para seleccionar al próximo líder de la entidad durante los próximos cuatro años. Cómo él mismo señala, su elección viene acompaña de una gran ilusión: "Ahora mismo estoy un poco en la parte buena porque hemos pasado a la primera fase del proceso. Todavía no ha empezado la fase seria que es el trabajo ya como presidente. Este es uno de esos días en los que se trata un poco de disfrutar de la situación: ya vendrán momentos de preocupación, pero para mí sí es muy ilusionante".

La elección se caracterizó por la presentación de una única candidatura encabezada por José Carlos Garín Valle, la cual ha recibido un respaldo abrumador por parte de los votantes. Los resultados finales arrojaron 34 votos a favor, 0 votos en contra y 6 votos en blanco, lo que representa un apoyo mayoritario de más del 85% por parte de las hermandades y cofradías que participaron en la elección. La peculiar carrera electoral se ha hecho larga para el que ya desde ahora es presidente de la Agrupación: "Teniendo en cuenta que las elecciones han sido en octubre y esto empezó a hablarse prácticamente un poquito antes de Navidades... La realidad es que eran momentos en los que no tocaba hablar de elecciones; fíjate que teníamos por delante una Semana Santa llena de retos. Quizás la inercia de los procesos anteriores, que eran en junio pues, llevó un poco a que empezara a hablarse de este asunto con demasiada antelación".

Tras la conclusión de los comicios, el presidente electo se encargará de presentar la candidatura para la nueva Junta de Gobierno de la Agrupación al Obispo de la Diócesis de Málaga, para su ratificación. Una vez aprobada, se tiene previsto llevar a cabo la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno y la jura de cargos el próximo viernes 6 de octubre en la Iglesia de San Julián.

José Carlos Garín Valle expresó su agradecimiento a los miembros de la Junta de Gobierno por su apoyo y se comprometió a trabajar en beneficio de las Hermandades y Cofradías. El presidente en funciones, Pablo Atencia, felicitó a su sucesor y agradeció a los Hermanos Mayores por su compromiso con la Semana Santa durante su mandato, así como el apoyo de la Diócesis de Málaga.

La elección de José Carlos Garín marca un cambio en la dirección de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, y se espera que este nuevo liderazgo tenga un impacto en la comunidad cofrade de la ciudad. En cuanto a alguno de los temas claves y de interés, como el Recorrido Oficial, que ha dado tanto de lo que hablar, Garín recalca que: "A 3 meses vista de que se presente el cartel, pues evidentemente tengo que afrontar para 2024 el Recorrido que ahora mismo tenemos, seríamos ilusos si no trabajásemos con ese horizonte. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, implementar o adecuar, hay mucho trabajo por delante para regular horario, itinerarios, tiempo de paso… Eso está claro. Este recorrido es el que tenemos ahora mismo y no se cambió por un problema de estética, sino que había razones de mucho peso que estuvieron detrás". A lo que añade: "Las cofradías tenemos todos que hacer un esfuerzo por intentar que todo funcione lo mejor posible".

En el futuo más cercano la palabra trabajo y tranquilidad van de la mano Garín: "Todos los años no vamos a tener un Centenario ni espero que tengamos una pandemia. Con esto quiero decir que espero que podamos tener un tiempo de más tranquilidad en que podamos trabajar más la vida interna de la. Agrupación, reforzar la cohesión, darle fortaleza y recuperar esa vida interna que con tantos actos y con tantas actividades a veces no hemos podido trabajar tanto como nos gustaría". Con su cargo por fin sellado con los votos, lo que el nuevo presidente tiene claro es lo que espera poder dar a la Agrupación de Cofradías: "La Semana Santa es una de las pasiones de mi vida. Siempre la he amado, siempre la he seguido y estoy mucho más implicado desde que hace algo más de 30 años, que entré en la hermandad de la Salud. Despues de tanto trabajo ya no tengo que hacer currículum de ningún tipo, y creo que puedo dedicarle tiempo, conocimiento y mis capacidades a esta Agrupación de Cofradías que tanto me gusta, y devolver a la Semana Santa y en general a la vida gran parte de lo mucho que he recibido".