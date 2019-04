Aunque la Cuaresma se vista de recogimiento, sus palabras son siempre de algarabía e ilusión, como la que el cortejo de Pollinica pone a la calle cada Domingo de Ramos. Curtida en los preparativos de una procesión y en dar culto público de fe, las tablas del Teatro Cervantes le esperan mañana a partir de las 19:30 para cantar las maravillas de la Semana Santa que comenzará, como cada año, entre ramas de palma y olivo. Paloma Saborido tiene la palabra desde el atril más privilegiado de Málaga.

–¿Cómo se siente a pocas horas de comenzar el pregón de la Semana Santa de Málaga 2019?

–Me siento feliz. Podría decir que muy nerviosa, responsable... pero me siento feliz. Han sucedido una serie de situaciones con personas que me han ofrecido su cariño más absoluto, personas que conoces pero también a las que no conoces. Hace unos días comentaba que, si hubiese sabido lo que estoy viviendo en estas últimas horas, hubiese dicho que sí sin dudarlo ni un segundo.

–¿Cómo ha sido el proceso de sentarse y enfrentarse al papel para comenzar a escribir el pregón de la Semana Santa?

–Ha tenido muchas etapas. Primero pensarlo, suelo trabajar así porque no deja de ser un trabajo. Lo de la inspiración te puede venir, pero debe hacerlo trabajando. Comienzas pensando cómo va a ser, cuál va a ser la estructura que va a llevar. Después comienzas a crear. Empecé por el principio pero he ido dando saltos a medida que escribía el pregón. Sabía exactamente qué iba a hacer.

–¿Cómo va a ser el pregón, en líneas generales?

–Sigo al pie de la letra lo que dijo el maestro Antonio Garrido Moraga en un capítulo dedicado a los pregones que escribió en la colección Semana Santa de Málaga de Arguval. Ahí cuenta que el pregón debe ser una pieza de oratoria con la que sensibilices a aquel que te está escuchando. Hay tres modos de hacer el pregón: seguir la Pasión de Cristo e ir introduciendo ahí las cofradías, ir del primer al último día o crear una estructura alterna porque tienes una idea determinada y, a través de esa idea, ir introduciendo las hermandades. Voy a seguir al pie de la letra lo que dice Antonio Garrido. Una de esas tres.

–¿Qué le ha servido de inspiración en estos últimos meses desde que fue anunciada como pregonera de la Semana Santa de Málaga?

–Sobre todo formar parte de una familia de cofrades. No recuerdo un momento que no haya estado ligado a Pollinica, incluso en las épocas en las que no hemos estado ligados a su día a día. También con la Semana Santa en general. Cuando te enfrentas a una obra como ésta vas recordando muchísimos momentos. Todo eso ha servido de inspiración, no puedo llegar a tener otra, no soy poeta ni novelista. La inspiración es, básicamente, mi trayectoria personal cofrade.

–¿Qué le gustaría que se llevase el público que escuchase, en directo o por los medios de comunicación, en su pregón mañana?

–Es muy difícil que se diga algo nuevo en el pregón de la Semana Santa a fecha de hoy con tantas piezas que ya se han pronunciado anteriormente. No deja de ser la misma Semana Santa, aunque con distintos aspectos a lo largo de todas estas décadas. Eso sí, cada uno deja en el pregón su impronta personal. Como es tan subjetivo, es muy difícil contentar a todo el mundo y que a todo el mundo le guste lo que estás diciendo: habrá a quien le encante y a quien no le guste nada. Pero sería feliz si, en un momento determinado, el cofrade -no el político o el mero espectador de procesiones-, el que se siente partícipe de esto, diga en algún momento del pregón que sintoniza con eso que he dicho y lo comparte, aunque sean veinte o treinta segundos. Me haría la mujer más feliz del mundo, sentiría que he hecho el trabajo que me han solicitado.

–Nos encontramos ante un año muy novedoso en la Semana Santa con el cambio de recorrido oficial. ¿Cambiará también el pregón o mantendrá su estructura clásica?

–Muchas personas me han preguntado si hablaré del cambio de recorrido, pero no tengo una bola de cristal: no sé cómo va a salir. Defendí hace varios años que me parecía bien una ampliación del recorrido porque estábamos muy encorsetados. No sé si este u otro, no me he puesto a estudiar ni a comparar, pero estoy segura de que esto no se va a solucionar este año, va a necesitar que limemos cuestiones y nos pongamos de acuerdo. Probablemente el pregonero de 2020 podrá hablar con mayor seguridad del nuevo recorrido. Creo de todas formas que hay mucho ruido alrededor que está empañando la verdadera finalidad de la Semana Santa.La estructura del pregón será tradicional: la banda de música de la Virgen de la Soledad abrirá el acto con piezas elegidas por mí expresamente porque tienen un significado determinado. El pregón es una pieza oratoria, no hay ninguna intervención que no sea la pieza que he realizado. El pregón durará una hora y diez aproximadamente.

–¿Habrá colores pollinicos en el escenario?

–Si mi vida ha sido Pollinica y no he tenido otro color... habrá un significado de no sólo la cofradía, sino también la esencia de mi vida como cofrade.

–¿Qué le desea la pregonera a la Semana Santa de 2019?

–Que disfrutemos. Los cofrades no vivimos para un día concreto, sino para todo el año. Me quedo siempre con el momento en que rezo con mis hijos y nos ponemos la túnica, porque es incluso mas íntimo que la procesión. Deseo que disfrutemos en cada momento que estamos organizando, que lo hagamos como cristianos y como cofrades, como seguidores de Cristo que hacemos esto con fe.

–¿Cómo vivirá Paloma Saborido la salida procesional del próximo Domingo de Ramos?

–Lo haré como otros Domingos de Ramos. Nostros nos levantamos desde que tengo uso de razón con Pasan los campanilleros en bucle, tal y como hacíamos en la casa de mi familia. Sólo se corta en el momento del rezo, cuando nos reunimos mis hermanas, mi marido y mis sobrinos e hijos. Nos ponemos la túnica y vamos a la salida en procesión. Para nosotros es un acto de fe y no pienso en otra cosa que pueda cambiar ese concepto.