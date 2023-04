"Es una opción abandonar el Recorrido Oficial si me lo piden mis hermanos", aclara el Hermano Mayor de Expiración

Plaza de la Constitución, calle Larios, Martínez, Atarazanas, Alameda Principal, plaza de la Marina y Torre Sur de la Catedral componen el Recorrido Oficial de la Semana Santa malagueña que comenzó a gestarse en 2019. Con el Domingo de Ramos ya en lejano en la memoria de muchos cofrades y el buen tiempo como nota principal de la Gran Semana, el Recorrido Oficial ha vuelto a ser objeto de controversia para quienes han podido formar parte de los diversos cortejos procesionales de las 41 cofradias que han salido a la calle este año, 42 con el Resucitado.

Uno de los momentos más significativos entorno a este tema surgió el Miércoles Santo, con el retraso generalizado de las diversas hermandades por el desajuste de itinerario con la cofradía de la Paloma, que acabó repercutiendo en el Rico y aún más en Expiración, que acumuló más de 45 minutos de retraso, como explica su Hermano Mayor, Manuel Corcelles: "Las cofradias están hechas para aguantar cinco o seis horas en la calle, no ocho o más horas. Lo que han hecho con nosotros ha sido un despropósito. Hemos sido la cofradía que más tarde salió del Recorrido Oficial en toda la Semana Santa".

Los cambios realizados por la Agrupación de Cofradías para mejorar la seguridad y la movilidad en la zona centro, como el famoso cambio de parecer respecto a calle Fajardo por las que las cofradias no podrían transitar este año, han hecho que muchas hermandades se replanteen el camino a seguir de cara a la Semana Santa 2024: "Es una opción abandonar el Recorrido Oficial si me lo piden mis hermanos, yo me debo a ellos", aclara Manuel Corcelles añadiendo: "No he hablado con nadie a quien le guste el nuevo recorrido".

De cara a la próxima cuaresma y a la futura planificación de la Semana Santa, en la que probablemente haya un cambio en la presidencia de la Agrupación de Cofradías, volverá a ponerse sobre la mesa el debate sobre el Recorrido por parte de diversas cofradias, siendo una de las principales Expiración, clmo argumenta su Hermano Mayor: "Solo hay dos opciones respecto al Recorrido Oficial, o que lo cambien o que la gente deje de salir con nosotros y desaparezcamos".