Diego Hermoso: “En Semana Santa recrearemos la escena del grupo del Señor de la Puente en la capilla”

Con la ilusión por bandera. Diego Hermoso, hermano mayor de la cofradía de la Paloma no pierde jamás el ánimo ni la sonrisa a pesar de los tiempos difíciles que corren a causa del coronavirus. La cofradía se encuentra inmersa en la preparación de sus cultos cuaresmales y en los actos conmemorativos del 50 aniversario de María Santísima de la Paloma. Además, la corporación del Miércoles Santo prepara para esta Semana Santa una disposición de sus titulares extraordinaria en la capilla y varios actos significativos para la tarde en la que deberían realizar su salida procesional.

-¿Cómo vive esta Cuaresma tan atípica en la hermandad?

-Mejor que el año pasado, en 2020 todo nos pilló por sorpresa y fue un frenazo en seco. Esta vez ya nos hemos hecho a la idea y nos hemos planificado para construir algo en el contexto que nos permitan las circunstancias. La vivimos con ilusión pero también con preocupación.

-¿Qué actos y proyectos se plantean para la Cuaresma y la Semana Santa?

-Lo más inmediato que tenemos es la celebración de un cabildo general en la iglesia de San Juan, y del 15 al 18 de marzo tendremos el triduo y función principal al Señor de la Puente en la capilla. Hemos intentado concentrar todos los actos litúrgicos dentro de este triduo, como es el caso del Vía Crucis.

-¿Qué cultos hay previstos para esta Semana Santa?

-La hermandad tiene claro que no va a montar los tronos procesionales. Al tener nuestra propia capilla, las imágenes permanecerán en el templo. Desde el Viernes de Dolores y hasta el Domingo de Resurrección tendremos las imágenes expuestas en veneración. María Santísima de la Paloma estará en el presbiterio, de una forma especial. En el centro de la capilla, y aquí está la novedad, vamos a intentar recrear a pie de calle la escena que representa el grupo escultórico del Señor de la Puente.

De esta forma, se dispondrá al Señor junto al ‘Verruga’ y el Romano, pero no sabemos aún si simularemos el puente. La capilla también tendrá una iluminación especial en esos días, y estableceremos un circuito para que los devotos entren, puedan rodear el templo pasando por delante de la Virgen, visiten los tronos y salgan por otro punto. El horario de visita se ampliará en Semana Santa.

-¿Qué propone la junta de Gobierno para paliar otro año sin procesiones?

-Este Miércoles Santo va a ser diferente. Celebraremos la misa a las 19:00 con el aforo que nos permitan. Las imágenes no se moverán, pondremos unas pantallas en la calle para que pueda seguirse en directo, y solicitaremos que se acote la plaza de San Francisco. Al terminar, las bandas de la Vera Cruz de Alhaurín el Grande, tanto de cornetas, agrupación, y de música, desfilarán desde la Tribuna de los Pobres en pasacalles. Entrarán en la plaza para rendir honores a los titulares y tocarán algunas marchas.

Tenemos que coordinarlo todo con las autoridades para cumplir con las medidas. Junto a esto hay prevista una suelta de palomas y repicarán las campanas. Queremos motivar e ilusionar al hermano, en nuestro caso son ya tres años sin salir a la calle.

-¿Cómo ha sido el arranque de los actos por el 50 aniversario de la Virgen?

-El sábado 20 de febrero dimos el pistoletazo de salida con una misa. La Virgen luce desde esa fecha tal y como llegó a la cofradía, con una ráfaga de la hermandad del Monte Calvario. Tras la celebración religiosa se presentó el logotipo de David Varea y el programa de actos, cuya celebración dependerá de la evolución de la pandemia.

-¿Qué actos hay previstos próximamente en la cofradía para la efeméride?

-A finales de mayo retomaremos los actos del aniversario con la presentación del cartel oficial, obra de Francisco Calderón, y también queremos estrenar la nueva marcha dedicada a la Virgen de la Paloma. A partir de ahí inauguraríamos dos exposiciones. Una de ellas es temática por el 50 aniversario, en la que mostraremos el patrimonio de la Virgen y su nuevo manto de camarín, además de una retrospectiva histórica con material gráfico y documental. La otra muestra se celebra con motivo del 75 aniversario de la vinculación con el Ayuntamiento de Madrid. Nuestro deseo es que el alcalde de Madrid pueda inaugurar las exposiciones, pero esto lo tenemos más reservado a espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos.

En junio haremos charlas formativas y nuestro punto álgido llegará en septiembre. La Virgen irá a la iglesia de San Juan para presidir una misa en el altar mayor del templo. Lo que queremos es que el traslado no se efectúe de forma privada, pero si se tuviera que hacer así, la Virgen estaría dos días antes en el templo, y el día anterior a la misa haríamos una procesión claustral para depositarla en el altar mayor.

-¿Plantea la hermandad un culto externo para esa fecha?

-Nuestra idea original es que en un rosario íntimo y recogido la Virgen transite por las calles más recogidas acompañada por una capilla musical. A la vuelta sería un traslado un poco más glorioso. Como broche a todo, y si la autoridad eclesiástica lo permite, para octubre nos gustaría que la Virgen pudiera procesionar bajo palio por su feligresía. Todo esto lo haremos con las medidas oportunas que nos indiquen. De momento hay que esperar, somos conscientes de la situación que hay. También tenemos la ilusión de que el Señor de la Puente esté presente en la magna de la Agrupación de Cofradías por el centenario.

-¿Con qué momento especial se queda desde que comenzó la pandemia?

-Con las charlas de formación virtual que realizamos durante el confinamiento. Me asombra que la mayoría era gente joven, y esa estampa me ha dejado muy satisfecho. Una imagen que no se me olvidará jamás es el momento en el que abrimos la capilla después de los meses de confinamiento. Y otra cosa de la que me siento muy orgulloso es que cuando les hemos pasado las cuotas ordinarias a los hermanos han respondido a pesar de todo.

-¿Qué mensaje le da a sus hermanos en esta cuaresma?

-El apoyo que hemos tenido en todo momento de los hermanos ha sido brutal, y les pediría paciencia, porque pronto estarán cerca de los titulares y volveremos a verlos en la calle, no me cabe duda.