La procesión de Jesús ‘El Rico’ volverá a protagonizar la tarde del Miércoles Santo con la liberación de un preso en la plaza del Obispo, enclave que se ha convertido en uno de los epicentros del nuevo recorrido oficial de la Semana Santa. Desde hace meses, los responsables de Instituciones Penitenciarias trabajan por elegir la terna de presos que podrán obtener el indulto de la corporación nazarena de Santiago.

Por primera vez desde que se realiza este tradicional acto, con el refrendo del Consejo de Ministros que se celebrará el próximo Viernes de Dolores, la penitenciaría de Archidona contará con uno de los presos elegidos en la terna, si bien la prisión de Alhaurín de la Torre ha sido el lugar elegido para buscar a uno de los candidatos. En todo caso, los penados deben encontrarse en su primer delito por el que cumplen una pena de prisión. La Audiencia Provincial de Málaga es la encargada de trasladar los tres nombres al Ministerio de Justicia, responsable de la valoración previa para decidir a quién se concederá el indulto para el próximo Miércoles Santo.

Tal y como adelantó la cadena Ser en la tarde de ayer, en esta ocasión no existe ninguna mujer dentro de la terna, a diferencia de las anteriores ocasiones. En 2018 fue M. Y. H. C. quien recobró la libertad tras el visto bueno del Consejo de Ministros que, un año antes, había rechazado las tres candidaturas al no cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Justicia.

La corporación del Miércoles Santo asegura por su parte que, hasta que no se decida el nombre del indultado, no serán conocedores de los datos que se inscribirán en el libro de indultados de la corporación. El acto tendrá lugar este año en torno a las 20:00 tras salir de su casa hermandad a las 18:00. El cortejo se ubicará dentro del atrio catedralicio mientras los tronos permanecerán en la plaza del Obispo. La realización de la estación de penitencia por parte de las cofradías de Mediadora de la Salvación, Salesianos y Fusionadas no dificultaría, en ningún caso, la realización del acto al no tener que acceder al templo por el Patio de los Naranjos de la Catedral.