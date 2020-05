La cofradía del Rocío de Málaga celebra sus cultos por la festividad de Pentecostés

Llega la festividad de Pentecostés, una fecha muy señalada por la cofradía del Rocío de la Semana Santa de Málaga que celebra sus cultos anuales de forma especial por la crisis del coronavirus. Este año, la Novia de Málaga no podrá pasear por el barrio de Lagunillas en su procesión por las calles que no transita el Martes Santo.

Así, los cultos dedicados a la virgen del Rocío se celebrarán desde este jueves 28 al sábado 30 de mayo a las 20:30 desde la iglesia de San Lázaro. Ya el domingo 31 de mayo tendrá lugar la función principal de estatutos a las 10:30.

La cofradía anuncia en un comunicado que todos los hermanos podrán seguir en directo los cultos a través de su canal de YouTube. Las misas se celebrarán a puerta cerrada, tan solo con la presencia de algunos miembros de la comisión permanente y de la junta de gobierno, ya que el aforo de la iglesia de San Lázaro está limitado a 20 personas.

“Es siempre deseo que nuestra sede canónica se encontrase llena como todos los años, pero la situación provocada por la pandemia y las restricciones de la fase 1 del desconfinamiento en la que nos encontramos, hacen que tengamos que cumplir las normas de aforo establecidas”, informa la nota difundida por el hermano mayor de la corporación nazarena del Martes Santo, Juan José Lupiáñez.

El lunes 1 de junio, la virgen del Rocío estará expuesta para la veneración pública desde las 9:00 hasta las 20:00. El besamanos a María Santísima del Rocío y a Nuestro Padre Jesús de los Pasos en el Monte Calvario aún no está permitido por las autoridades. Será necesario el uso de hidrogel, mascarillas y guardar la distancia entre personas, todo el que no cumpla con las normas no podrá acceder al interior templo.