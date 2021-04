Fallece Jesús Saborido, expresidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga y hermano de Pollinica

Jueves negro para la ciudad de Málaga. En la mañana del 22 de abril los cofrades amanecieron con la noticia del fallecimiento del ilustre cofrade Jesús Saborido Sánchez a sus 75 años tras varias semanas de hospitalización. Este pollinico, y fiel devoto de María Santísima del Amparo, fue hermano mayor de la corporación del Domingo de Ramos durante casi 20 años y presidente de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga entre 1991 y 1997. En esa etapa se bendijo e incorporó a María Santísima Reina de los Cielos, obra de Luis Álvarez Duarte, como titular de la centenaria entidad cofrade.

Durante su primer mandato como hermano mayor, el abogado tuvo la oportunidad de pregonar la Semana Santa de Málaga en 1978. Su exaltación, pronunciada ante la mirada del Cristo del Perdón, consiguió abrir las puertas a una nueva era en la Semana Santa malagueña. Jesús Saborido es todo un referente, en su junta de gobierno aparecieron, por primera vez, mujeres ocupando cargos, como fue el caso de Paloma Sánchez como secretaria; Montserrat Hernández como vicesecretaria, que además fue la primera Delegada en la Agrupación de Cofradías, e Isabel Heredia, como vocal.

Jesús Saborido llegó a la hermandad de Pollinica en 1953 de manos de su padre, que le acompañó por las escaleras de la torre de San Felipe Neri para sacar su primera túnica con apenas seis años. Y desde aquel día, su vida estuvo unida a la cofradía de los niños para siempre. Con 17 años, ya ocupó el cargo de albacea de culto de Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén. Realizó sus estudios en la Universidad de Granada, donde conoció a Paloma Sánchez Domínguez, su esposa y compañera con la que tuvo tres hijas: Paloma, Macarena y Amparo.

Gracias a su incansable labor, en 1980 se comenzaron las gestiones para rehabilitar la iglesia de San Agustín, que acabaría siendo la sede de la cofradía de Pollinica desde 1981. Jesús Saborido cedió el cargo de Hermano Mayor en 1998. La impugnación del proceso electoral, sin embargo, le mantuvo al frente de la Cofradía hasta el año 2000 como presidente del Consejo, cuando se decretó la intervención episcopal.

“Muchas veces le pido perdón al Señor de la Pollinica porque debe estar celosillo, pero lo comprende: es su Madre. Donde esté Ella… Hablo con la Virgen, me sincero con ella, le lloro, le pido y, en estos días, le digo: Madre, no me dejes”, comentó Jesús Saborido en el boletín oficial de Pollinica publicado en noviembre de 2020.