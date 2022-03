"Intento imprimir a cada imagen una unción sagrada de devoción y fe"

La veneración y la fe dentro de la Semana Santa son posible gracias a personas como Juan Vega, un escultor imaginero que desde el barrio de Lagunillas hace posible la máxima expresión de devoción. Entre bloques de barro y madera se crea un ambiente mágico en el taller de Juan para hablar de inspiración, sueños y evolución.

–¿Cuáles fueron sus inicios en el mundo de la escultura?

–La inquietud artística la he tenido desde siempre. Desde pequeño ya creaba mis obras con plastilina, ya de mayor pasé a los volúmenes, pero de siempre ha sido vocacional que estuvo muy relacionado con mi interés y afición con la Semana Santa.

–¿Quiénes han sido sus maestros en el mundo de la escultura?

–Yo no he sido autodidacta, pero siempre me he considerado alguien muy despierto. He bebido de numerosas fuentes desde el profesor Suso de Marcos o el gran Rafael Lievana.

–¿Qué relación tiene con el mundo de las cofradías fuera de su trabajo?

–Me considero cofrade de calle, siempre he tenido muy presente a las cofradías, soy hombre de trono del Carmen y he tocado en la banda de cornetas de Fusionadas. Nunca he podido tener responsabilidades dentro de las cofradías por la conciliación con mi trabajo

–¿Cuál es para usted la máxima expresión de fe?

–Como escultor cada vez que tallo una imagen que va a ser bendecida es una expresión de fe enorme, es un trance porque cada encargo me supone un reto. Intento imprimirle a cada imagen una unción sagrada para que la imagen trasmita sensibilidad y fe para todos los devotos

–¿Cómo es el proceso a la hora de realizar una imagen?

– El trabajo casi siempre es el mismo, pero nunca es igual. Cada obra es un mundo y cada día te enfrentas a nuevos retos. La documentación es fundamental para ejecutar nuevas obras que se actualicen a nuestros tiempos.

–¿Cómo de importante es la inspiración?

– Yo defino la inspiración con la frase que utilizó Picasso “la inspiración te tiene que pillar trabajando”. Pero yo también creo que es importante la constancia. A mi me ayuda mucho escuchar entrevistas y documentales relacionados con el arte, las cofradías y la historia.

–¿Cuál es su obra más importante a lo largo de tu carrera?

–Hay muchas obras de las que me siento muy satisfecho y han ido marcando hitos a lo largo de mi historia, por ejemplo la Virgen de los Desamparados que la primera imagen que realicé para procesionó en Málaga la Virgen de los Desamparados, el grupo escultórico de Azotes yColumna o la imaginería del trono de la Virgen de la Paloma

–¿Cuál es su sueño?

–Yo pienso que cuanto más trabajas y más mayor te haces, más seguro estas de ti mismo, entonces yo ahora desde la experiencia tengo muchos sueños. Cualquier encargo que suponga una talla completa supone un gran reto para mí ya que te permite expresarte con total integridad

–¿Las cofradías están evolucionando en cuanto a imaginería?

–Ha habido una evolución tremenda a nivel artístico. Hoy en día la sociedad está muy prepara y como reflejo de ello las cofradías están muy asesoradas antes de realizar cualquier encargo.

–¿Está siempre justificado el cambio de titulares en una cofradía?

–Es un tema complejo, por un lado está la devoción y por el otro la calidad artística de la imagen. En la mayoría de hermandades suele ser un proceso traumático, pero sí es verdad que de igual modo se logra alcanzar una mejoría importante.