Málaga: Lunes Santo de promesas aplazadas

Ya ese sueño llamado Domingo de Ramos pasó. Sensaciones extrañas, contradictorias. El confinamiento provocado por el coronavirus nos privará de una nueva jornada procesionista en Málaga. Muchos al ver las imágenes de años pasados se preguntan si alguna vez volveremos a vivir una Semana Santa como la conocemos hasta el momento, con esas multitudes de personas aglomeradas en distintos puntos de la ciudad buscando las distintas procesiones de la jornada.

Entre toda esta confusión, llegamos al Lunes Santo. Día de contrastes en sí mismo: la alegría de la cofradía de la Columna, el fervor popular a Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad, y el discurrir solemne y cadencioso de la antigua cofradía de los Dolores del Puente o de la archicofradía sacramental de la Pasión.

La hermandad de la Crucifixión emitirá en streaming una variada programación desde las 15:10, con palabras del hermano mayor José Núñez. Se leerá el protocolo de salida de la procesión para seguidamente emitir la película realizada por el vocal de Cultura Alejandro Herrera. También se programarán entrevistas a anteriores hermanos mayores de esta congregación realizadas por el vocal de Juventud Manuel León, intercalando imágenes de la hermandad y vídeos grabados por hermanos contando experiencias y sentimientos.

A la hora que la hermandad tenía previsto realizar la estación de penitencia en la Catedral, se conectará con el director espiritual Rafael Pérez Pallarés para oficiar el rezo del Vía Crucis. Posteriormente, continuarán proyectando vídeos del Santísimo Cristo de la Crucifixión y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, para que así sus devotos sientan cerca a las imágenes.

Si por algo iba a ser recordado este Lunes Santo de 2020 en Málaga era por la procesión de la archicofradía de la Pasión. Su sede canónica, la iglesia de los Santos Mártires, se encuentra cerrada por obras, mientras tanto, la iglesia de Santiago acoge a Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso. La semana pasada estaba previsto su traslado hacia la iglesia del Sagrado Corazón, enclave del que iban a realizar su salida procesional en este día. Desde las 17:30 hasta las 23:05, tiempo que duraría su estación de penitencia del Lunes Santo tendrán una intensa actividad en sus redes sociales bajo la etiqueta CompartePasión.

A las 16:30, la cofradía de la Columna, conocida popularmente como la de los Gitanos, emitirá un vídeo con una reflexión del director espiritual y un documental de la cofradía que difundirán por su página web, Facebook y Twitter. Cuánto echará Málaga de menos esas palmas y cantes a Nuestro Padre Jesús de la Columna. Ese palio tan especial no cobijará a la Virgen de la O en este Lunes Santo.

La sobriedad llegaría desde la parroquia de Santo Domingo con la cofradía de los Dolores del Puente. Las perfectas filas de nazarenos con túnica negra deberán esperar a un nuevo Lunes Santo para caminar delante del Cristo del Perdón y de Nuestra Señora de los Dolores.

A partir de las 17:15, la cofradía programará unos enlaces a vídeos e imágenes de la procesión del Lunes Santo de 2019. Pero el momento cumbre de su procesión es la estación en la Santa Iglesia Catedral, por eso a las 22:00 se mostrará contenido de la procesión en el primer templo malacitano y se posibilitará realizar la celebración de la palabra prevista para esta noche.

Hoy, esa madre iba de promesa para pedirle al Señor que su hijo se recuperase de su enfermedad. Esta tarde, ese vecino iba a esperarte desde primera hora de la mañana en la plaza de Jesús Cautivo para verte pasar. Por la noche, cientos de personas portarían una vela tras tus pasos por ese familiar que ya no está entre nosotros. Hoy salía el Señor de Málaga, el de la túnica blanca, el de la mecida lenta, el que encoge el corazón. Pero no será así. El Cautivo se queda en casa, por todos.

Pero el Cautivo nunca está solo, le acompaña su Madre, María Santísima de la Trinidad Coronada. Hoy no viste de reina, se queda ataviada a la antigua usanza hebrea, tal y como la dejaron sus hermanos la última vez que pudieron ver su rostro. Los jóvenes no deshojarán los pétalos de sus flores rosas, no lloverán sobre su techo de palio. Hoy el Cautivo y la Trinidad estarán en todas las casas de Málaga, en la memoria de todos.

Y el broche de oro al Lunes Santo debería ser ese manto verde de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Virgen que siempre camina firme tras los pasos del Santo Cristo Coronado de Espinas a los sones del Gaudeamus Igitur. La cofradía de Estudiantes retransmitirá una misa a las 12:00 desde el interior de la iglesia del Santo Cristo de la Salud, estando a cargo de la misma el director espiritual, Felipe Reina.

Ya por la tarde, el obispo y el hermano mayor de la cofradía, Jorge Alcántara, dedicarán unas palabras a todos los hermanos a las 17:30. Todos los malagueños podrán disfrutar de la procesión de 2019 del cortejo más numeroso del Lunes Santo a partir de las 19:00 por las redes sociales de la hermandad. Con el hashtag estudiantessequedaencasa, quieren que todos los hermanos compartan sus experiencias en este Lunes Santo en el que hay que quedarse en casa. Pero que nada impida oler a incienso o escuchar esa marcha dedicada a la Virgen de Gracia y Esperanza que hoy cobra tanto sentido, Nostalgia de un Lunes Santo.

Duele pensar en lo que pudo ser y finalmente no fue, en que hoy podría subir la cofradía de la Crucifixión con gran maestría la empinada cuesta de Carrión. Quizás hoy la túnica morada del Señor de Pasión no sea mecida por la calle San Agustín. Pero a pesar de todo es Lunes Santo, y sonará un Ave María dedicado a la Virgen de la O en calle Frailes, se encenderán velas en las casas cercanas a la iglesia de San Pablo, y la Dolorosa, desde su capilla callejera del puente, protegerá a todos los malagueños. Pura esencia del Lunes Santo en Málaga.