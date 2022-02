El modelo cofrade actual está en jaque

EL modelo de las cofradías está en jaque. Hemos sabido salir ilesos estos años atrás, hemos llenado tronos y filas de nazarenos a duras penas. Pero, aun así nos da pudor afirmar que nos cuesta cerrar el periodo de tallaje con la procesión al completo.

Es difícil encontrar una solución, más que nada porque no sabemos cual es el problema. Estos dos años sin la celebración de la Semana Santa han provocado gran perjuicio, sobre todo por las generaciones perdidas, ¿en dos años? Sí, aquellos que comenzaron hace dos años nuevos no han podido asentarse. Aquellos que estaban a punto de jubilarse del varal, no han podido volver, y aquellos que estaban por la labor de acercarse se han enfriado.

El modelo económico de las cofradías también se encuentra entredicho. Visto desde fuera las cofradías no ofrecen nada a cambio por la cuantía económica de los hermanos. Y entiéndaseme. Está claro que sin las cuotas no sería posible mantener tales casas hermandades, patrimonio, ceras y flores, entre otras tantas cosas.

Otro aspecto importante sería conocer el dato real de los 80.000 hermanos de cuota que presume la Agrupación de Cofradías. ¿Cuántos hermanos están en dos o más cofradías? No cabe duda de que el modelo actual está empezando a arder entre numerosas llamas. Hay dos posibilidades, intentar apagar las llamas y recuperarlo o dejarlo arder al completo y construir otro nuevo

El epicentro de la cuestión solo puede ser uno: el hermano como punto de partida. Estudiar y conocer cuáles son los problemas reales por los cuales no se acercan o se terminan alejando de las cofradías. Si el problema es verdaderamente económico tendremos que remodelar al completo las procesiones, centrarnos en el culto interno. Mejor una iglesia repleta de hermanos en torno a los Sagrados Titulares que una procesión llena de buena orfebrería y bordados, pero vacía de devotos.