El obispado de Málaga no levanta la prohibición para celebrar actos de culto externo

El culto público se restablece en gran parte de Andalucía. Por su parte, el obispado de Málaga no modifica por el momento su decreto redactado el 16 de enero. En el escrito quedaron suspendidos “todos los actos que tengan carácter externo y todas las celebraciones en las que se haga uso de la vía pública”.

En la mañana de este martes 14 de septiembre los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Sevilla (Sevilla, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Canarias, Córdoba, Huelva y Tenerife) acordaron permitir de nuevo el culto público, siempre que se atiendan a las disposiciones y recomendaciones que emanan de las autoridades competentes.

Las hermandades y cofradías de Sevilla llevaban tiempo esperando la vuelta de las procesiones y del culto externo gracias a la bajada de los contagios y el buen resultado ofrecido por las vacunas. Este mismo fin de semana está programada la procesión de la Pastora de Santa Marina, que lo tenía todo previsto para salir, como relató al Diario de Sevilla su hermano mayor, Andrés Martín.

Sin embargo, los cultos externos que se realizan en Málaga hasta el momento cuentan con una dispensa oficial por parte del obispado de Málaga. Así ocurrió con el traslado de regreso de Santa María de la Victoria hasta su Santuario el pasado sábado como los traslados de las 13 sagradas imágenes participantes en la exposición ‘El verbo encarnado’ en la Santa Iglesia Catedral con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.

De igual forma, estos traslados deben contar con un cortejo muy limitado, sin enseres ni acompañamiento musical y se deben realizar por el recorrido más corto de madrugada. Sin embargo, en otros puntos de la geografía andaluza ya se han llevado a cabo procesiones incluso con costaleros debajo de los pasos.

Fuerte dispositivo policial

El concejal delegado del Área de Seguridad, Avelino Barrionuevo, confirma que estarán muy pendientes de las aglomeraciones que se puedan ocasionar este domingo por los traslados de las sagradas imágenes, especialmente en el entorno del Patio de los Naranjos, donde confluyen todos los cortejos. “Estableceremos rutas para que el flujo de personas sea constante, como ocurre en otros momentos de la Semana Santa cuando entran en la Catedral”, comenta Barrionuevo.

“Es por un tema de seguridad, no por el Covid-19”, aclara el concejal. “Nosotros, por motivos de seguridad que es lo que nos compete, tenemos que establecer una vía de seguridad para intentar que no haya aglomeraciones importantes. No es algo nuevo”, matiza el concejal.

Sin embargo, el responsable indica que el aforamiento del entorno lo tendrá que estudiar la propia Agrupación de Cofradías. “Lo que hacemos es lo mismo que hacemos siempre; dar cobertura al corte de tráfico, acompañar a las imágenes y tener la posibilidad de que, en un momento determinado, si hay una avalancha de gente, cortar igual que se hace en otros eventos”, especifica.

Así mismo, el concejal ofrece más datos sobre los traslados que se producirán este domingo. “Todos los cortejos acabarán en la Catedral en intervalos de cinco minutos desde las 7:00 hasta las 8:05”, explica.