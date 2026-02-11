La Semana Santa de Málaga ya se juega: desde un trivial hasta el ¿Quién es quién?

Imagine jugar una partida al trivial, a la oca, al UNO o al ¿Quién es quién?, pero donde las preguntas y casillas giran en torno a las imágenes de la Semana Santa de Málaga, tronos, historia y curiosidades del mundo cofrade. Es una idea que ha convertido en realidad Pablo Cañete, malagueño de cuna, criado en barrios como Miraflores o Pedregalejo que, tras formarse en Bellas Artes en Sevilla, comenzó en 2011 a diseñar juegos de mesa con su propia marca, Arte Cañete —con tienda on line—, para disfrutar y aprender de la Semana Santa. ‘‘Siempre tenía en mente realizar estos juegos porque cuando era pequeño no había ninguno’’, relata. Al estar afincado en la capital hispalense, comenzó por la Semana Santa de Sevilla, pero en 2025 decidió dar el salto a su ciudad natal. ‘‘Tenía muchas ganas y hemos ampliado el catálogo’’, confiesa.

El juego estrella, precisa Cañete, es el trivial Málaga Cofrade, con más de 1.200 preguntas sobre la Semana Santa y divididas en cuatro categorías: historia, curiosidades, imágenes y música. ‘‘Por ejemplo, en el apartado de música hay preguntas en las que escuchas un trozo de una marcha y hay que adivinar el nombre’’, explica. El creador comenta que la dificultad del juego es 60-40, es decir, el 60% de las preguntas son complicadas, mientras que el resto son estándar. ‘‘En las de imágenes pueden aparecer las imágenes del Cautivo o los ojos de la Esperanza...’’, apunta.

Contó en su elaboración, un proceso que duró seis meses, con la ayuda de dos personas de la Hermandad de la Paloma y confiesa que sin ellas no podría haber conseguido elaborar el juego. ‘‘Ha sido un trabajo muy complicado porque hay mucha información que no está digitalizada’’, añade. El lema de su tienda es Para aprender jugando, por tanto, la elaboración de estos juegos cuentan con un trabajo de investigación muy elaborado para que los cofrades malagueños puedan aprender más sobre esta fiesta. Hasta el momento, el creador manifiesta que la aceptación del juego buena, ya que han vendido cientos de unidades. ‘‘Incluso, nos están demandando una actualización de preguntas’’, comenta. Cañete, consciente de los cambios anuales que vive la Semana Santa confirma que habrá una actualización en los próximos años.

Pablo Cañete posa con el trivial Málaga Cofrade y el ¿Quién es? / M. H.

¿Quién es?, A Pulso y el juego de la oca de la Semana Santa de Málaga

Para los cofrades que no tienen tanto conocimiento y para los más pequeños, Cañete ofrece en su tienda otros tres juegos de mesa sobre la Semana Santa de Málaga. Uno de ellos es el ¿Quién es quién? tradicional, pero con 48 imágenes, en lugar de 24, con imágenes de los titulares de cada Hermandad o Cofradía. ‘‘La pregunta inicial es si es un Cristo, una Virgen o una imagen secundaria de algún grupo escultórico’’, explica Cañete. Las siguientes preguntas serán detalles de las imágenes para conseguir adivinar la elección del oponente. ‘‘Con este juego, sobre todos los pequeños, aprenden la imaginería y a diferenciar unas de otras’’, apunta el creador.

Cofrade ¿Quién es?, otro de los juegos de Arte Cañete. / M. H.

Otro de ellos es A Pulso Málaga, similar al UNO. Los colores del juego tradicional se cambian por Cristos, Vírgenes, grupos escultóricos y escudos de las cofradías y hermandades y en lugar de números se utiliza el día que procesiona cada una, incluida las Cofradías de las vísperas. ‘‘Si se tira una carta de un grupo escultórico del Miércoles Santo, el siguiente jugador tiene que tirar o un grupo escultórico de cualquier día o una carta del Miércoles Santo’’, explica. Existen, además, cartas para dar dinamismo como Cofradía con retraso (debes robar una carta), campana de trono (para cambiar de palo) y lluvia (cambia el sentido de la partida). El jugador que se quede con una carta debe decir en voz alta la frase ‘‘a la siguiente a pulso’’ y cuando se quede sin cartas, pronuncia ‘‘a pulso’’ y debe levantar las manos para simular que está levantando un trono.

El último de ellos es el tradicional juego de la oca. El tablero cuenta con 63 casillas, la primera de ellas es la Pollinica y la última el Resucitado. Según explica su creador, en lugar de la casilla de la oca, se representa la cruz guía: ‘‘De cruz guía en cruz guía y tiro antes de que pase la Cofradía’’. Las casillas del puente, que te permiten ir de uno a otro, quedan ilustradas por el grupo escultórico de la Puente del Cedrón y por el Cautivo a su paso por el puente de la Aurora. ‘‘La frase sería de puente a puente y tiro porque me lo pido mi gente’’. Y las casillas que en el tablero tradicional te permitían volver a tirar los dados se sustituyen por arbotantes: ‘‘De arbotante a arbotante y tiro porque en mi Cofradía soy importante’’. Las casillas de la cárcel y el pozo son Cofradías que llevan retraso y bloquean la tirada durante varios turnos y la casilla 58 es la lluvia que te obliga a comenzar de nuevo.

Oca Cofrade Málaga de Arte Cañete. / m. h.

Para cualquier persona que quiera adentrarse en la Semana Santa de Málaga, Cañete tiene claro el plan que deben seguir con sus juegos: ‘‘Tendrían que empezar por la oca y el A Pulso para familiarizarse, luego el ¿Quién es quién?, para conocer la imaginería y por último el trivial’’. Ahora, tras el boom no descarta que en los próximos años amplíen el catálogo.