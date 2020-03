Coronavirus en el mundo: Los muertos en Italia vuelven a subir, confinamiento total en India, más de 372.000 casos en el mundo

El pico del coronavirus en Italia no termina de llegar. El número de muertos alcanzó este martes los 6.820, al aumentar en 743 en las últimas 24 horas, lo que rompe la tendencia de dos días de descenso en los fallecimientos.

Sin embargo, los casos positivos ascienden a 54.030, 3.612 más respecto al lunes, un descenso por tercer día consecutivo, según los datos ofrecidos por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. 8.326 personas se han curado y el número total de casos desde que se detectó el brote en Italia es de 69.176.

La región de Lombardía sigue siendo la más afectada, con 30.703 contagios totales y 4.178 fallecidos. En todo el país hay 21.937 ingresadas en hospitales, 3.396 de ellas en unidades de cuidados intensivos.

Las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno italiano son por el momento hasta el 3 de abril, pero no se descarta ampliar el plazo. El Ejecutivo ha suspendido toda actividad productiva no esencial, ha cerrado todos los negocios excepto los que ofrecen servicios de primera necesidad, ha clausurado escuelas y universidades, lugares de ocio, ha prohibido las reuniones sociales y los eventos deportivos, y ha limitado los movimientos de las personas a razones laborales, de salud o por necesidad.

Más de 372.000 casos en el mundo, con 16.231 fallecidos

En las últimas 24 horas se han registrado en todo el mundo 38.757 nuevos casos de Covid-19, por lo que el total de afectados se eleva ya a 372.757, mientras que los fallecidos son 16.231 (1.579 más que en la jornada anterior), según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En las últimas 24 horas se registró cierto descenso en el número de nuevos casos y fallecimientos diarios, ya que en la jornada anterior se superó por primera vez la barrera de los 40.000 contagios y la de las 1.700 muertes. Los países y territorios afectados son ya 194, siendo ya escasas las naciones que no han reportado casos, entre ellas algunos archipiélagos de Oceanía, Corea del Norte o territorios en conflicto donde es difícil obtener datos, como Libia, Sudán del Sur o Yemen.

Se alcanzó la cifra de los 100.000 recuperados, lo que implica que más de una persona de cada cuatro ha superado la enfermedad. China se mantiene como el país con más afectados, 81.000, y este martes informó nuevamente de casos autóctonos (cuatro) después de cinco días consecutivos sin transmisión por vía local.

India confina a sus 1.300 millones de habitantes

Los casi 1.300 millones de habitantes de la India estarán, desde la medianoche de este martes y durante 21 días, bajo un "completo confinamiento" para hacer frente a la pandemia del coronavirus que hasta la fecha suma en el país 482 contagiados y 9 fallecidos, anunció el Gobierno indio.

"Para salvar a la India y a cada indio, estará totalmente prohibido aventurarse fuera de casa", afirmó el primer ministro indio, Narendra Modi, en su segundo discurso televisado a la nación por la crisis del coronavirus en menos de una semana.

Este confinamiento total se complementará con medidas económicas para fortalecer el sistema sanitario del país y para tratar de paliar el fuerte retroceso económico que implicarán estas tres semanas de parón.

Trump quiere "reabrir" la economía de EEUU el 12 de abril

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este martes que le gustaría "abrir el país" para el próximo 12 de abril, en el sentido de ordenar a la población que vuelva a sus lugares de trabajo pese a la crisis del coronavirus.

"Me encantaría tener el país abierto y en funcionamiento para el día de Pascua (el 12 de abril)", dijo Trump en una entrevista Fox News, en la que advirtió que "miles podrían suicidarse" si se permite que siga deteriorándose la economía por la crisis del coronavirus.

Trump ya advirtió este lunes que "el remedio no puede ser peor que el problema" y subrayó que no se puede permitir que siga deteriorándose la economía, que hasta ahora había sido su principal baza para lograr la reelección en noviembre.

Nueva York supera 25.000 casos de coronavirus

El demócrata Andrew Cuomo, que gobierna Nueva York, el estado más afectado por la crisis de coronavirus, advirtió que no se debería "hablar de darwinismo social por el bien de los mercados de valores". "Mi madre no es prescindible. Su madre no es prescindible. No pondremos precio a la vida humana. Podemos tener una estrategia de salud pública que encaje con una económica", indicó Cuomo.

Los casos en su estado ascienden a 25.665 y comparó su avance con la llegada de un "tren bala" que está obligando a recalcular las previsiones ante la cercanía y gravedad del "pico máximo". La cifra de casos "se duplica cada tres días" y en todo el estado hay unas 3.200 personas hospitalizadas, de ellas unas 750 en UCI. En total han fallecido 210.

Aglomeraciones en el metro de Londres en el primer día de confinamiento en Reino Unido

El primer día de confinamiento en Reino Unido ha estado marcado por las aglomeraciones en el metro de Londres, que han llevado a las autoridades locales y al sistema de transportes a recordar la necesidad de reducir al máximo los traslados o, al menos, evitar las horas punta.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ordenó el lunes a la población permanecer en sus casas para contener el brote de coronavirus, que suma ya más de 8.000 casos en Reino Unido. El Ministerio de Sanidad ha elevado este martes a 422 la cifra provisional de fallecidos, en su mayoría en Inglaterra.

La oposición ha acusado al Gobierno de lanzar mensajes ambiguos, ya que mientras Johnson ha exhortado a la población a quedarse en casa, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha asegurado que quienes no puedan trabajar a distancia pueden seguir yendo a sus puestos para "mantener en marcha el país".