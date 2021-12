¿Cómo se encuentra el sector de automoción y concretamente la marca Mercedes-Benz en la crisis actual?

-Tras la pandemia del covid-19, la actual crisis de los microchips está afectando a todas las marcas, con piezas que no llegan y que generan cierto retraso en la producción de modelos, quedándose, por tanto, vehículos sin finalizar por falta de semiconductores. En el caso de Mercedes -Benz actualmente han anunciado que en breve aumentarán plantilla para que cuando lleguen las piezas necesarias, se puedan finalizar los vehículos afectados a una mayor velocidad y así cumplir con las previsiones marcadas.No obstante, por otro lado, estas crisis sin duda han hecho que nos enfoquemos más en la digitalización, así pues desde Caetano Benet, único Concesionario Oficial Mercedes-Benz en la provincia de Málaga, contamos con un concesionario digitalizado donde cabe resaltar la disponibilidad visual de todos nuestros vehículos nuevos y de ocasión en stock a través de nuestro e-commerce, con fotografía real y vídeo 360º; además de la posibilidad de tasación, financiación y compra directa 100% online. En cuanto a la parte de postventa, podemos destacar que nuestros vehículos están conectados a nuestra central, dando aviso al call center de taller en el momento de necesidad de mantenimiento e incluso solventando a distancia inconvenientes que descongestionan al cliente.

-¿Cómo ha evolucionado la marca Mercedes-Benz en los últimos años?

-Hace ya algunos años la marca Mercedes – Benz trazó su estrategia de ampliar paulatinamente su target, de modo que ha conseguido reposicionarse como marca en segmentos de edad que antes le eran impensables. Esto ha sido gracias no sólo a su estrategia de reposicionamiento, sino al cambio en el diseño, en el producto, en la forma de compra, en la tecnología y en la visión plural de cliente.Modelos como el Clase A, CLA, GLA y Clase C han cautivado y acercado públicos generalistas a la marca Premium, así como el tipo de financiación. En concreto, cabe destacar el modelo de financiación flexible conocido como Alternative, que permite la compra en cuotas asequibles y garantiza un valor futuro garantizado donde el cliente se asegura de que independientemente de las fluctuaciones del mercado su vehículo tendrá un determinado valor de recompra. Por otra parte, también merece especial mención el buen posicionamiento del renting a particular y del renting flexible. Estos productos han acercado los modelos Mercedes-Benz a un abanico más amplio de clientes potenciales.

-¿Cómo afrontáis el reto de la electrificación?

-La marca Mercedes-Benz tiene un compromiso firme con la electrificación y prevé en 2022, todos los segmentos con modelos eléctricos; para 2025, todos los modelos con alternativa eléctrica; y en 2030, sólo modelos eléctricos. Asimismo, Mercedes-Benz es la única marca en la que el cliente puede elegir el mismo modelo híbrido enchufable con gasolina o diésel.

En Caetano Benet, conscientes de la necesidad de probar aún más si cabe el vehículo eléctrico o híbrido enchufable por parte de los clientes, contamos con una amplia gama de vehículos de demostración, así como cargadores en todas nuestras instalaciones. El equipo de ventas, a su vez, está plenamente formado para aclarar todas las dudas que se plantean los clientes para dar el paso al vehículo electrificado. Además, ofrecemos el servicio de instalación de cargador en domicilio y ayudamos a tramitar el Plan MOVES.Actualmente contamos con los modelos Mercedes -Benz EQA, EQC, EQV y el recién presentado EQS como vehículos 100% eléctricos; Y en híbrido enchufable contamos con los modelos: Clase A, CLA , GLA, Clase B, GLB, Clase C, GLC, Clase E y GLE.

-¿Qué es Caetano Benet en la provincia de Málaga?

-Caetano Benet pertenece al Grupo de Automoción Caetano Retail en España, que cuenta en la actualidad con 10 marcas en más de 65 puntos de venta.

Concretamente en Málaga, contamos con las marcas Mercedes-Benz y Smart (Caetano Benet), Kia (Caetano Móvil Sur) y Peugeot (Caetano Motors Málaga).

Caetano Benet es el único Concesionario Oficial Mercedes-Benz y Smart en la provincia y cuenta con una capilaridad que se extiende en más de 7 puntos de ventas: Antequera, Vélez- Málaga, Málaga capital, Málaga Este, Málaga Castelao (Vehículos industriales), Fuengirola y Marbella, que factura en torno a 96 millones de euros, apostando e invirtiendo en la economía malagueña para generar un total de 200 empleos directos. Trasladado al conjunto de Caetano Retail en Málaga suponen 21 instalaciones con 400 empleos y una facturación de 170 millones de euros.