101 Televisión, Teledeporte y Canal Sur darán en TV la Final Four de la BCL

Habrá diversidad para disfrutar en directo de las evoluciones del Unicaja Baloncesto en la Final Four de la Basketball Champions League que se disputa en Belgrado esta semana. Hasta tres operadores de televisión darán las retransmisiones en vivo de los malagueños. La cadena que ha dado toda la competición y que viene haciéndolo desde hace tiempo, 101 Televisión Málaga, continuará hasta el final. También se suma Teledeporte (canal temático deportivo de RTVE), algo lógico teniendo en cuenta además que tres de los cuatro participantes son españoles. Y por último se ha unido al club Canal Sur, el ente andaluz, que lo ofrecerá a través de Andalucía TV.

Ver en directo en el Carpena

El club intenta aglutinar los ánimos de la afición de manera concentrada y el Martín Carpena abrirá sus puertas este viernes 26 de abril para que todos aquellos aficionados que lo deseen puedan acudir para seguir en una pantalla gigante la emisión del duelo de semifinales que enfrentará al Unicaja con el UCAM Murcia (21:00 horas).

Para asistir al Carpena el proceso es muy sencillo. Será necesario descargarse una entrada gratuita (máximo dos por persona) en la página web del club para la semifinal del viernes 26 de abril frente al UCAM Murcia. Los asientos están numerados y las entradas están disponibles hasta completar el aforo habilitado para ver el partido. No es la primera vez que el Carpena se abre para ver encuentros del club malagueño en días señalados. Tiempo atrás se hizo con la final de la Eurocup ante el Valencia o en la mítica Final Four de la Euroliga en Atenas en 2007. Se intentó en la pasada Copa del Rey de Badalona pero no fue posible por los derechos. Ahora no hay problemas con 101TV, que ha llevado en las dos últimas temporadas la emisión de todos los partidos, mientras que Teledeporte lo ha hecho de forma puntual.

En caso de que el equipo se clasificase para la final de la BCL, se repetiría el proceso para que todos los que quieran disfruten de la final en la grada el domingo 28 a partir de las 20:00 horas. De ser así, las entradas estarían disponibles para su descarga una vez acabe la semifinal. Durante la emisión del partido, los bares del pabellón estarán abiertos para la consumición.