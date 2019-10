Otro mal encuentro del Unicaja, seguido al que se hizo en Alemania el pasado miércoles. Un paso atrás colectivo tras la línea ascendente desde las últimas semanas. Pocas referencias a las que agarrarse.

Deon Thompson

Mejores números (14 puntos) que impacto real sobre el partido. Metió puntos para enganchar al equipo, pero debe ser más continuo.

Jaime Fernández

Tiene el atenuante de que está jugando con molestias serias. Seguramente con Alberto sano pararía. No se esconde (siete puntos, cinco rebotes y dos asistencias), pero no tiene esa chispa diferencia.

Avramovic

Con alguna laguna, pero va acumulando partidos a un nivel decente. Buen primer tiempo, principal referencia anotadora. Después le taponaron una entrada para colocar el equipo a uno. 11 puntos al final.

Axel Toupane

Siempre da la sensación de que puede jugar más y mejor. Sólo estuvo 11 minutos en pista, pero es disperso y le cuesta elegir la mejor opción.

Josh Adams

Esta vez no entraron esos triples imposibles (3/10 en tiros de campo). No hizo jugar al equipo. Abusa del yoyó y eso penaliza al colectivo. Si no está inspirado puede ser un lastre.

Frank Elegar

Partido ausente del americano. Estuvo 18 minutos en pista, pero su impacto no fue bueno. Palacios y Kadji pasaron por encima, sin ser especialmente brillantes.

Adam Waczynski

Se le mide, básicamente, por los puntos que aporta. No metió ningún triple y se quedó en cuatro puntos en 16 minutos.

Melvin Ejim

El esfuerzo defensivo y su capacidad para frenar rivales son valorables. Pero no puede tirar tres air balls en un partido. Debe mejorar su puntería para aportar los puntos que necesita el equipo.

Carlos Suárez

Intentó tirar del equipo, metió un triple en la remontada postrera y se le salió otro que hubiera acercado más. Pero no pudo ayudar a que el equipo se centrara. Le falta su alter ego, Alberto Díaz, fuera para solidificar el bloque.

Gerun

El ucraniano suele dar siempre los mínimos que se le piden, pero se echa de menos algo más de contudencia. Palacios y Kadji tuvieron más presencia que él y Elegar en pista, sin Rubén Guerrero metido en la rotación.