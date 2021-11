20 puntos y 19 rebotes para Domas Sabonis

Se cortó la buena dinámica de los Pacers, que encadenaban tres victorias en los últimos cuatro partidos. Derrota para los de Indiana frente a los Nuggets (101-98), que se sobrepusieron a la baja de Nikola Jokic. El crack serbio fue sancionado por la NBA después de un incidente en un duelo anterior. Pese a ellos no pudieron con los de Denver los de Rick Carlisle, que se quedan décimoterceros en el Este con un balance de 4-8, a dos del play off.

Gran actuación de Domas Sabonis, que metió 20 puntos, capturó 19 rebotes y repartió dos asistencias en 33 minutos. Malcolm Brogdon se fue hasta los 25 puntos, a los que añadió cinco pases de canasta. El más destacado de la noche fue Will Barton en los Nuggets, que se fue hasta los 30 puntos y seis rebotes para marcar la diferencia. No tienen tiempo para descansar los Pacers que tiene un back to back con los Utah Jazz, segundos (8-3) en el Oeste.