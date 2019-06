Unicaja se despide definitivamente de la temporada. El equipo regresó a Valencia para obrar el pase a semifinales, pese a la dificultad que entrañaba. No fue pos¡ble y la resignación del equipo se hace patente. Luis Casimiro da la cara después de una serie muy igualada y que pudo ser verde.

Valoración del partido

"Hemos arrastrado el primer cuarto, pero hemos sido capaces de ganar dos cuartos más. No hemos dado el partido por perdido y nos hemos puesto por delante. Los dos triples de Labeyrie en el último cuarto han sido determinantes para llegar a un final holgado. Aun así, hemos tenido nuestras posibilidades hasta el final".

Planteamiento de partido

"Nuestro guion y el de Valencia han sido iguales en la serie: Valencia manejaba el ritmo de partido. Han sido partidos competidos y hay que valorar la mentalidad que ha tenido el equipo, no se le puede decir nada: los jugadores se han vaciado física y mentalmente y lo hemos dejado todo a nivel táctico. Hay que estar satisfecho aunque ahora mismo no puedes estar lo feliz que te gustaría: pierdes y has tenido oportunidades. Era muy complicado."

Balance de la temporada

"Con todas las dificultades que ha tenido este equipo, con lesiones de jugadores importantes, en ningún momento nos hemos descompuesto. Tenemos un 60% de victorias en toda la temporada y hemos estado tan cerca o tan lejos de los objetivos según como lo quieras mirar. La temporada se puede catalogar de buena y muy buena, si hubiéramos pasado. Hemos competido y dado la cara en todos los partidos menos en uno, en el de aquí en Valencia que salimos humillados".

Reconocimiento de Unicaja

"Todo el baloncesto español reconoce nuestro juego y así me lo han hecho saber. Hemos jugados un muy buen baloncesto en muchos momentos y hemos salido adelante en los que no".

Justicia con Unicaja

"El baloncesto es así. Hemos jugado tres partidos: hemos ganado uno y hemos competido tres. No nos sirve de nada pensar en eso, es un recurso de pataleta. Tenemos que hacer el mejor trabajo que podamos y que esté en nuestras manos. Si hacemos eso, el respeto lo tenemos".

Euroliga

"Está así el sistema de competición. Ojalá tuviéramos un sistema que beneficiase al ganador, como el fútbol. Acceder a la Euroliga está muy bien, durante una década se nos achacaba que habíamos bajado el listón por el auge de Valencia. En ningún momento hicimos esto. Hemos seguido creyendo que podemos hacer las cosas bien y competir por nuestro club y nuestra gente. El premio final de la Euroliga no nos llega, pero puedes ser campeón de Liga siendo quinto. En el deporte, cada partido es una oportunidad para poder ganar".