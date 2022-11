López Nieto hace balance del inicio de la temporada

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, estuvo en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga para analizar el comienzo de temporada y la actualidad del club. En cuanto a la nota del arranque, decía: "Estoy en un aprobado justo lo que tenemos, estamos poniendo las bases, pero yo espero más, creo que estamos en el camino adecuado, pero nos falta esa victoria que nos dé ese plus de nota. Tenemos los pies en la tierra, vamos por el buen camino".

Especial hincapié hizo en las ideas que se trabajan desde marzo, como la de recuperar el ambiente del pabellón, algo que se está consiguiendo por el momento. "La vuelta de la afición es de lo que más contento estoy. La gente ha comprado el proyecto, ha creído en él y nosotros tenemos que devolverle la confianza. La gente disfruta y eso es muy importante para nosotros, llevamos mucho tiempo alejados del play off y escenarios importantes y ahora la gente lo vuelve a otear. Pero nosotros no podemos apartarnos de que todavía no hemos hecho nada. A la gente hay que darle cariño y sentimiento, pero lo importante son los resultados", comentaba.

Cuestionado por los objetivos que se marca el club, el directivo los tiene bien claros: "Creo que podemos hacer cosas importantes, pero hay que tener los pies en el suelo y saber de donde venimos. Nuestro objetivo es estar en la Copa del Rey, play off y Final Four. Una vez con estos objetivos cumplidos, lo que venga. No son fáciles porque haciendo cuentas, llegar a la Copa del Rey supone que hay cuatro equipos que prácticamente van a estar, que son los cuatro de Euroliga, hay tres proyectos que nos llevan ventaja deportiva, que son los dos equipos canarios y Joventut, que tiene garantizada la Copa del Rey; por lo que queda una plaza. A lo mejor falla alguno de los que he dicho, pero es improbable. La camaos a pelear con Murcia, Breogan e incluso Bilbao. Como creo que vamos a crecer a lo largo de la temporada, veo más complicado estar en la Copa del Rey, porque jugamos menos partido en casa, que en el play off al final de la temporada".

Para cumplir dichos objetivos, se ha construido una plantilla casi desde cero, con nueve incorporaciones. "Internamente, hablamos continuamente, la plantilla la configuran el entrenador y el director deportivo, pero hay una serie de valores que se impregnan, una serie de objetivos que añoramos. Somos otros los que alentamos al cuerpo técnico y a la dirección deportiva a donde tenemos que estar, a lo que debe ser el Unicaja y lo que pretendemos que sea", explicaba sobre el proceso, a lo que añadía: "El presidente se mantiene al margen. Intervengo en lo económico y en los aspectos formales del contrato, pero en lo deportivo son el entrenador y el director deportivo los que eligen a los jugadores, como entiendo que debe ser. Los contratos tienen mucha dificultad, empezando por lo fiscal".

"Los jugadores extranjeros cobran en neto, lo cual tiene una connotaciones importantes. En lo deportivo, convencerlos de que vengan aquí. De que somos una gran ciudad y un gran club para competir contra los que están en Euroliga y que tienen más medios que nosotros. Hay que pelear ese aspecto también. Cuando llegan les imbuimos del espíritu que es Unicaja. Hasta ahora lo que mejor veo del grupo es que hay gran armonía entre ellos. Que estén cómodos, pero que sepan lo importante que es defender esta camiseta", argumentaba sobre la complejidad a la hora de configurar la plantilla.

Al hilo de esto, hablaba también de la integración de los jugadores, como el caso del escolta estadounidense cedido por el Zenit: "A Tyson Carter no es que le haya costado. Es más joven y tiene menos experiencia. Él tiene un recorrido menos extenso en Europa que los demás, la edad influye. Tyson ha empezado a crecer fuera de la pista con la llegada de Perry. Eso le ayudó para entrar más fuerte en lo que es el grupo fuera de la pista. Perry es un gran dinamizador de sentimientos en el vestuario".

En un plano más institucional, repasaba su llegada al Unicaja, ahora hace algo más de un año, y como se ha sentido este tiempo. "Las personas somos iguales, pero los entornos son diferentes en el fútbol y en el baloncesto. El baloncesto viene de los colegios y el fútbol de la calle. Yo estoy muy a gusto ahora mismo en el Unicaja de baloncesto y en su entorno. Yo ya tenía la mili hecha, ya había gestionado deportes y me hacía mucha ilusión. Cuando uno tiene ilusión pone ganas y te encuentras además con un equipo administrativo como el de Unicaja Baloncesto. El aterrizaje no ha sido difícil, en todo caso complicado en el aspecto deportivo porque estábamos como estábamos", decía comparando sus distintas etapas profesionales.

No entra en las polémicas ni en las críticas, que ahora parecen más calmadas tras una temporada convulsa en lo deportivo: "Yo no veo la corriente negativa, gente esperando el error van a estar ahí perenne. Es parte del riesgo del deporte profesional, yo lo respeto y sigo trabajando a mi ritmo. Si quieren tocar las campanas que las toquen, yo normalmente me pongo tapones".

Por otro lado, valoraba positivamente la llegada de José Manuel Domínguez a la presidencia de la Fundación Unicaja. "Parece que sí. Jose Manuel es un hombre que aglutina simpatías, por su manera de ser y gestionar. Parece que está todo más tranquilo, por lo que mejor para nosotros, es mucho más positivo. Yo no hablo con Braulio Medel hace más de seis meses. Hablamos puntualmente un día porque estaba en las reuniones de la fundación bancaria. La literatura es amplia y los conceptos muy cortos, no tengo más que decir. El patronato es de la fundación bancaria, que es la propietaria del club, pero el club tiene una dinámica separada de la fundación", comentaba.

También refuerza esa idea la presencia de dos hombres importantes en el palco de Martín Carpena. "En los partidos hablo frecuentemente con Domínguez y Manuel Azuaga, porque van los dos al palco. Para nosotros es un orgullo y estamos muy cómodos de que vayan a los partidos y estén implicados en el desarrollo deportivo del club. Evidentemente, tengo más contacto con José Manuel Domínguez porque soy patrono y ahora es el presidente, pues hablo lo mismo que lo hacía con Medel cuando era presidente".