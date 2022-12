Air France deja tirado al Unicaja en París

Como las alegrías no son eternas, el Unicaja se ha levantado con la resaca alegre de una victoria que le transporta al Round of 16 de la BCL pero con un retraso aéreo que le va a tener todo el día tirado. Un retraso en el vuelo Lyon-París original propició que el equipo llegara justo para coger el enlace en la capital francesa, pero la compañía Air France no permitió que se produjera el desembarco.

La indignación era grande en la expedición malagueña. Estaba diseñado un día de descanso hoy con llegada a Málaga a primera hora de la tarde. "La opción que da Air France a nuestro equipo es un París-Málaga a las 21:00 horas. Gracias por el descanso que no va a tener nuestro equipo", afirmaba el club a través de las redes sociales.

Así que el equipo preparará este viernes, de llegar en orden, con una única sesión el partido de la Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza, sin apenas descanso. El club intentaba encontrar otras fórmulas para llegar desde la capital francesa, pero la compañía no daba soluciones.