Unicaja, a la Copa con química

El ambiente en el Media Day del Unicaja es distendido y relajado. Dos derrotas seguidas, algo extraño esta temporada, no han mermado la confianza de un equipo que se presenta en la Copa del Rey quinto en la ACB, con los cuartos de final de la BCL encarrilados y con las conexión con la afición revitalizada. "Química" es una palabra que se repite bastante este año. "Chemistry", dicen los americanos, que son mayoría en el grupo que adiestra Ibon Navarro. Esa fusión de 12 jugadores con responsabilidades y minutos, renunciando en muchos casos a mayor protagonismo por el bien común. Es mucho más fácil sustentarlo cuando se gana, rozando el 75% de victorias. Se resisten los cuatro primeros de la Liga (cinco derrotas contra ellos y una contra el sexto y el séptimo). Y el Barcelona, rival en Badalona, es el Everest dentro del Himalaya que es una Copa del Rey. Pero el equipo ha digerido y aprendido lecciones que debe poner en práctica en el Palau Olímpic.

Málaga Hoy pulsó el ambiente del Unicaja con tres nacionales (Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jonathan Barreiro) y tres americanos (Tyler Kalinoski, Tyson Carter y David Kravish). Gente que sabe lo que es esta competición y debutantes. "No he pensado aún mucho en la Copa, ya sabemos todos la importancia que tiene, de su valor. No hemos tenido aún mucho tiempo para preparar el partido, nuestra prioridad era ir día a día, ahora es cuando empezamos esa carga de información, pese a que conocemos muy bien al Barça. Lo único en lo que pienso es entrenar y ponerme a punto para el jueves. Ellos son favoritos y deberían tener más miedo que nosotros, sabemos que podemos hincarle el diente y son los que tienen la presión. Sabemos que va a ser muy complicado, es un conjunto de muchas cosas, ojalá exista solo una tecla para ganar ese partido, pero creo que la clave es estar sólido los 40 minutos, intentar evitar sus rachas, que nosotros no nos vengamos abajo, llegar a un final ajustado y que ellos noten la presión, en ese momento aprovecharlo y tratar de hacerles daño. Jugando el jueves es todo más ajetreado por los días anteriores, aunque no creo que eso sea un factor importante. Tenemos un equipo muy profesional, que tiene mucho bagaje en el baloncesto y saben lo que es una Copa, cómo se vive y creo eso es algo bueno para nosotros, de la mayoría de nuevos que han llegado", analiza Alberto Díaz, ya con experiencia en varias ediciones de la competición y esa final de Málaga 2020 como hito.

Elude Alberto hablar de los árbitros. "No quiero contaminar el ambiente, son cosas que pasan en los partidos y tenemos que estar concentrados en lo nuestro, al final todos se pueden equivocar, esa es la clave. Lo de Abromaitis es cierto que nos dolió en su momento porque estas ahí abajo, compitiendo, pero no se hacen queriendo, se quedan ahí. Yo firmo llegar al final, ganando también al Madrid en semis, apuesto por eso", señalaba el capitán malagueño.

"Vamos a Badalona con mucha ilusión, el ambiente que hay por aquí es muy atractivo, demostramos las ganas que tenemos de jugar ese partido, un torneo muy bonito para nosotros, llegamos con ganas de hacer un gran papel y volvernos de vuelta lo más tarde posible. Con los jugadores nuevos, hemos conseguido formar una química de grupo muy rápida, se ve la implicación que tenemos todos con el club, ojalá eso se pueda traducir en una victoria el jueves, obviamente es un partido complicado ante un gran rival, excelentes jugadores, pero tenemos nuestro estilo propio", admite Jonathan Barreiro sobre el ambiente que hay en el equipo: "Sabemos qué tenemos que hacer y sobre todo llegar con las ideas claras para disputar el partido hasta el final. Para ganar a estos equipos tienes que hacer el partido perfecto, sin cometer errores, es el Barça pero no podemos perder nuestra identidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tendremos opciones. Seguro que van a sacar toda su artillería, además ahora están en un momento muy bueno, y a nosotros nos hace ilusión jugar contra ellos, vamos con la idea de ganar. Hemos aprendido del partido del Baskonia y creo que nos ha servido el competir contra un equipo así, esos detalles que nos lastraron, tratar de minimizarlos la próxima vez. Lo que tenemos claro también es que no tenemos que cambiar cosas ahora, nos han traído hasta aquí las cosas que hacíamos bien. Conscientes de lo que tenemos delante, variando algún ajuste. Lo veo 50-50. ¿Una apuesta si la ganamos? Algo haremos". Acababa bromeando el alero gallego.

"Estamos con muchas ganas de llegar, disfrutar de esta Copa y tratar de dar la sorpresa. Tenemos sensación de venganza por lo que pasó hace dos años, el partido aquel se nos escapó por ciertos motivos, pero sí que es verdad que el estado de motivación, ilusión y confianza es distinto al de otros años. Sabiendo que no tenemos nada que perder, pero confiamos mucho en nuestras posibilidades", señala Darío Brizuela, que hizo un partido monumental hace dos temporadas en aquellos cuartos de final de Madrid en los que se llevó el partido al límite y a la prórroga: "No sé si todos los que estamos aquí se acuerdan del agarrón de Abromaitis y todo eso, a mi me dolió especialmente porque fue un año muy complicado, parecido a la pasada temporada, donde no entramos en play off. Ahora las cosas van bien y tenemos una segunda oportunidad, intentar hacer un buen papel, cerrar ese partido de mejor manera que el anterior. Para ganarles tienes que hacer todo bien, además de una pizca de suerte, consiguiendo eso vasa llegar a un final apretado, y a partir de ahí te la tienes que jugar".

"Hablamos del mejor equipo de la Liga, de los mejores de Euroliga", dice el vasco sobre el rival: "Creo que hicimos unos buenos 35 minutos en el Palau, una buena hoja de ruta de cara al partido del jueves. Si tenemos más capacidad de correr y acierto, tendremos opciones. La clave creo es que podamos implantar nuestro juego: defender muy duro, que el partido sea a pocos puntos y que podamos correr, ahí somos de los mejores de Europa, en esos puntos de transición. Ellos tienen muchas armas en ataque estático. Los jugadores que tienen seguro que se crecen en esta Copa, llegan en un buen momento de confianza y ritmo, pero no significa nada. Ellos deberían estar también preocupados porque somos un rival que hace los partidos incómodos, quiero pensarlo. No me quiero imaginar demasiado cómo puede ser el partido".

Tyson Carter debuta en una Copa del Rey. Dejando de lado a Mario Saint-Supéry es el más joven del equipo. Queda la sensación de que ante los equipos grandes le cuesta un poco más hacer su juego, pero también es cierto que defensivamente se entrega y hace una labor a la que no está acostumbrado. "Estoy muy ilusionado por jugar mi primera Copa del Rey, es un gran evento en Badalona. Mis compañeros me han hablado de un gran escenario con fans de todos los equipos. Y eso es lo que nos gusta a los jugadores, sé que es algo muy seguido en España. No hemos perdido confianza por estas dos derrotas, seguro. Hemos perdido los dos últimos partidos pero es normal. Es una temporada larga y siempre hay bajos y altos. Dos derrotas pueden ocurrir, hay que seguir trabajando sin perder el foco", dice el de Tennessee, que señala la clave de la buena marcha del equipo: "Todos nos llevamos bien, la química de equipo es joven. Estamos felices y jugamos bien unos con otros. Seguro que es mejor cuando ganamos, pero somos sólidos. Tienes que dar el 100% porque sabes que otro compañero va a dar el 100% cuando salga, todo el mundo sale duro porque tenemos 12 jugadores que tienen que dar todo en 40 minutos, ser agresivos. El estilo de juego es diferente aquí y me voy acostumbrando más y más".

David Kravish sale de una gripe que le hizo jugar mermado ante el Baskonia. Se quedó a cero y el mal día de los pívots fue clave. "Me siento bien, venimos de un partido duro con Baskonia, pero creo que procesamos bien, aprendimos de él. La Copa es un torneo que permite un reset y empezar de nuevo. Me gusta este tipo de torneo. No creo que hayamos perdido confianza por perder dos partidos. Ni me acordaba de que habíamos perdido dos partidos seguidos", apunta el pívot de Illinois, que define al Barcelona: "Son un gran equipo, de lo mejor de Europa. Jugamos hace dos meses y jugamos bien una gran parte del partido, pero no todo. Tenemos que estar los 40 minutos, no vale una porción del partido, a este nivel tiene que ser entero. Debemos ser duros, agresivos y tenemos que estar focalizados sin que la atmósfera, el público o los alrededores puedan impactar en nuestra concentración y nuestro esfuerzo. Desde luego, debemos ser duros".

"Todo el mundo en el equipo tiene la sensación de que puede confiar en el otro de que el otro está ahí. Hay jugadores especiales pero todos encajamos bien. Es una nueva experiencia nueva para mí. Siempre en los equipos que había estado había una diferencia entre el titular y el suplente. En Málaga no ocurre eso. El que sale puede hacerlo mejor que tú. El nivel del equipo se mantiene y eso es muy positivo", insiste Kravish en ese concepto de reparto de protagonismo

Tyler Kalinoski debutó el año pasado en Granada con el Breogán y se llevó una grata impresión. "La competición es impresionante. La atmósfera, los aficionados, todos los equipos juntos... Hay mucha diversión y hay que disfrutarlo. Son los mejores equipos de la ACB, hay mucho nivel, pero hay que estar preparados para llegar con tensión precisa para competir y disfrutar. He estado una vez en la Final Four de la NCAA, no como jugador, pero sí como espectador. Es ese tipo de atmósfera especial".

"No creo que haya falta de confianza", dice el de Ohio sobre el estado de ánimo del equipo: "Por cómo entrenamos cada día y por el tipo de jugadores que somos obtenemos esa confianza en el vestuario y en la cancha de entrenamiento. Hemos perdido dos partidos duros en las últimas semanas, pero estamos con la mente limpia para aproximarnos al partido contra el Barcelona".

"Yo creo que uno de las razones por la que estamos teniendo éxito esta temporada es por la química. En todos los equipos exitosos en los he formado parte siempre hay un componente de química alto, de estar ahí y respaldar al otro cuando las cosas van mal. Este grupo está formado por grandes tipos", ahonda Kalinoski sobre lo positivo de este grupo: "Este año todo el mundo tiene que sacrificarse un poco para el equipo. Todo el mundo está dispuesto, lo estamos demostrando, en una liga tremenda. Lo que hace grande a este equipo es que en cualquier partido, en cualquier momento, cualquiera puede meter 20 puntos o más, ser el tipo a seguir. Un día es Darío, otro día es Kendrick, otro día es Tyson... Tenemos esas armas que nos hacen un equipo peligroso. 9 o 10 jugadores han sido MVP en algún encuentro esta temporada, es divertido formar parte de esto, prueba nuestro carácter porque todos sacrificamos un poco para el equipo, creo que lo hacemos. Obviamente es más fácil cuando ganas, pero creo que hemos construido algo fuerte para que si perdemos no se vaya la confianza que tenemos, no creo que haya problemas".

"Enfrente hay un gran equipo, con jugadores muy buenos. Tenemos que confiar en nosotros, hacer nuestro juego. No creo que tengamos que hacer algo loco, especial, ser duros, confiar en nosotros", receta Kalinoski sobre lo que hay que hacer este jueves en Badalona. Una cuestión de química.