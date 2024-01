Alberto Díaz: "Esperamos disfrutar de Will muchos años más"

Alberto Díaz empieza a abanderar la campaña pro Will Thomas, de los asuntos que tendrá que manejar el Unicaja en los próximos meses, decisión de calado por el peso del pívot en el día a día malagueño. "Will es un profesional increíble. Se cuida mucho. Cada día parece que sorprende a todo el mundo, pero a nosotros no porque lo vemos entrenar cada día, como si tuviese 22 años. Es algo que admiramos y envidiamos. El ver cómo corre, cómo se mueve con esa carrera tan larga. Esperamos disfrutarlo muchos años más", explicaba el capitán del Unicaja en Ser Málaga. Todavía pronto, pero es un asunto que está latente, por sus 38 años (los cumplirá en julio) y la línea racional que lleva a pensar que será su último año en Málaga. Pero si el de Baltimore mantiene el nivel, de excelencia en esos días grandes, será un tema complejo de resolver. Lo que es favorable es la dinámica actual del Unicaja. "Nos sentimos muy bien y contentos. Ahora es uno de esos momentos donde quieres solo jugar lo máximo, pero es verdad que nos viene bien entrenar para construir y seguir estando a tono. Disfrutas el momento, el día a día, el ambiente que hay tanto dentro como fuera, cuando jugamos aquí. Pero es una de las temporadas que más rápidas están pasando, al menos para mí, por lo tanto que se disfruta en el día a día, los partidos, compañeros. Y sí es cierto que se pasa volando, esa es la sensación que tengo", reconocía Díaz.

"Somos un equipo competidor, que nunca se rinde, y ese es nuestro carácter. Es la filosofía que hemos construido. Queremos seguir sintiendo eso, que somos muy difícil de batir, es nuestra seña de identidad, que es muy buena para todos. Seguimos con la idea y mentalidad de ganar cada partido. El próximo con el Gran Canaria es como una final, porque cada partido lo vemos así. Si se puede engordar ese récord, maravilloso", decía el base malagueño. "Es cierto que tener este récord, donde estás metido o formar parte del equipo, es algo bonito, no lo voy a negar; pero lo bueno que tiene este grupo es que no se centra en eso. Es un equipo ambicioso, con hambre y que siempre quiere más. Llevamos año y medio demostrándolo. No tiene techo. Es un cóctel muy positivo para todos porque ha habido alegrías y estoy convencido que seguirán en el futuro. Ahora es el momento clave. Entramos en la segunda fase de BCL, que para nosotros es fundamental, sobre todo por el cruce de cuartos de final. La Copa, que ya sabemos lo ilusionante que es, siendo en casa. Y durante la temporada te juegas el seguir el ritmo de los cabezas de serie. Estas semanas son importantes para construir, sembrar las bases de una mitad de temporada hacia adelante que va a ser frenética y tenemos que estar preparados".

"Hemos sufrido mucho durante varios años: uno, dos, tres, incluso más. Soy de los pocos que quedan de esos años malos. Es cierto que los chicos no han vivido aquello, pero es bueno que vinieran de cero, con ese hambre y aire fresco, y con personas como yo o el cuerpo técnico el tener un equipo así es algo maravilloso, que hay que disfrutarlo", valora Díaz el proceso y el compartir posición con Perry. "Me quita algunos minutos (risas). Hemos acertado en todos los sentidos con Kendrick, tanto dentro como fuera de la pista. Es una persona y jugador magnífico y nos complementamos muy bien. Tenemos características diferentes, pero conseguimos ayudar al equipo en diferentes facetas. Tenemos que aprovecharlo todo lo que podamos porque es un jugador de un nivel extraordinario. Tenemos un equipo muy versátil, donde todo el mundo puede ayudar en al menos dos posiciones, y es lo maravilloso de este equipo, que cada uno tiene su rol y no existe el ego. Si un jugador está mejor, juega y punto. Es lo importante si queremos conseguir algo grande esta temporada, como lo hicimos el año pasado".

Insistía Alberto Díaz que vive uno de los grandes picos de una carrera ya amplia. "Me veo muy bien. Estoy en el nivel más alto como profesional y espero seguir avanzando. Puede que en otros momentos haya tenido otros registros estadísticos, que no lo sé, pero el nivel de este equipo, ganar partidos, la confianza que siento. Estar en el 'prime' no solo depende de lo personal, sino de cómo vaya funcionando el equipo. No vale de nada que estés muy bien y que el equipo pierda, así que se ha juntado todo. Me siento a un nivel muy alto, compartiendo cancha con jugadores de un nivel altísimo, y no es fácil sentir que estás a tope cuando tus minutos se reducen o tu importancia se disipa por el nivel del resto. Juntando todo, estoy en el mejor nivel. Sobre todo en confianza, juego, táctica, lectura... Todo. Ahora tengo más madurez y he sabido aplicarla al juego y al equipo".

"Nos da igual. Después del año pasado, hemos demostrado que el sorteo puede venir bien o no, pero tienes que jugar y ganar a todos. Están los ocho mejores equipos de la competición. Es maravilloso tener la Copa aquí otra vez, es maravilloso para que la gente la pueda disfrutar de cerca. Como jugador es especial jugarla en Málaga, ver a la mayoría de aficionados disfrutando. Me están pidiendo abonos, y es la consecuencia de lo que está pasando aquí. No puedo conseguir para todos, pero se buscará la forma para que entre la mayoría de gente", asomándose ese modo Copa. "Seguimos con la misma idea. Ir a por todas en cada partido hasta el final. Tenemos la ilusión, además de jugarla en casa. ¿Es complicado ganarla otra vez? Sí. ¿Casi imposible? Quizá. Pero este equipo ha demostrado que cree y lucha. Quién sabe. Esto es lo bonito de la Copa".