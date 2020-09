Alberto Díaz: "Francis tiene un don para jugar al baloncesto, es capaz de esto y de más"

En ausencia de Carlos Suárez, Alberto Díaz es el capitán del Unicaja. También comparte labores cuando el madrileño está operativo para jugar, algo que no sucede ahora. El malagueño, renovado hasta 2024, llega a sus años como jugador maduro con expectativas de seguir creciendo y ayudando a que el club lo haga y recupere estatus. Manda un mensaje tranquilizador respecto a lo visto en pretemporada.

"Todo es una situación atípica. Fue un verano corto, al final todos nos conocemos de la burbuja y de la temporada anterior. Estamos bien, con muchas ganas. La pretemporada hay que pasarla, estamos todos sanos, menos Carlos, y es lo importante. Estamos contentos y listos para competir. La pretemporada es importante por muchos aspectos, pero los amistosos no sirve de tanto. La victoria del Betis nos ha venido bien psicológicamente, ese dinamismo que mostramos nos viene bien. Las pretemporadas se desvanecen, no cuentan para nada y no hay preocupación. El calendario es muy duro, muy exigente y muy fuerte. Debemos empezar al 100%. Nuestra preocupación es empezar al máximo para ganar en Badalona", admitía Alberto Díaz, que descartaba que hubiera saltado alguna alarma tras el torneo en Murcia. "Preocupación no hay. No dimos una buena imagen en Murcia, el equipo dio un bajón físico y mental. No hicimos las cosas como queríamos. Si en algún momento se puede fallar es en la pretemporada. Fue un correctivo para nosotros, para volver al camino. Hemos trabajado juntos el año pasado y ahora, pero no pensamos en lo que podía haber sido o será. Nos centramos los que estamos".

"Francis es un grandísimo jugador, lo demostró donde fue. Tiene un don para jugar al baloncesto. Todos sabíamos que era capaz de esto y de más. Sabía que nos podía ayudar mucho", decía Alberto Díaz sobre la irrupción de Francis Alonso, al que conoce bien desde que ambos eran niños. Otro malagueño más para aportar. Y más compañeros que están en el garaje ahora mismo: "Tenemos tres jugadores muy importantes lesionados, que nos dan varios pasos más y en roles importantes. Esperamos que Carlos llegue lo antes, es nuestro capitán y nos ayuda mucho. Jaime y Milosavljevic son dos pilares importantes, dentro y fuera de la pista. Cuando lleguen nos ayudarán mucho".

"Cada año me siento más fuerte dentro del equipo, con ese respeto por haber estado muchos años aquí y eso se lo agradezco a los compañeros", cerraba Alberto Díaz sobre su situación personal en el entramado del equipo.