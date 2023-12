Alberto Díaz: "Hace unos años no esperaba ver el Carpena así"

Alberto Díaz hablaba en Málaga Hoy del ambiente idílico, y cotidiano, que vive el Carpena actualmente. "Es algo maravilloso. Hace años no esperaba que el Carpena estuviese así. Intento remarcar a los jugadores esto, que muchos puedan pensar que ver el pabellón así sea lo normal. Pero yo he visto al Carpena en Euroliga frente a Olympiacos con 2.500 personas. Para mí es algo muy especial encontrar el vínculo con la afición, ese feeling; algo que como malagueño y jugador de aquí es maravilloso. También intento que los demás no lo vean como algo normal, sino especial".