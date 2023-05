Sin Alberto Díaz y Jonathan Barreiro en Bilbao

El Unicaja partió rumbo a Bilbao para acabar la temporada regular ante el Surne, que se juega la décima plaza y la posible clasificación para la Basketball Champions League. En la actualidad de la plantilla malagueña, no viajan a Bilbao Jonathan Barreiro ni Alberto Díaz. El alero, que ya fue baja este pasado fin de semana, sigue recuperándose de la lesión en el recto interno de la pierna derecha. No es sencillo que llegue a la eliminatoria de play off.

Por su parte, Alberto Díaz se queda en Málaga por precaución debido a unas molestias físicas. El capitán hizo un gran partido este domingo contra el Tenerife, pero ya advirtió Ibon Navarro de que debían dosificarlo. Su tobillo lesionado no está aún a tope y se quiere guarecerlo de cara al inminente inicio del play off en un duelo en el que aún hay cosas en juego pero no dependen del equipo cajista. Irá, como suele cuando hay una baja, Mario Saint-Supéry, que es probable que tenga minutos de juego en Miribilla.

No son exclusivas del Unicaja las ausencias. El conjunto que dirige Jaume Ponsarnau afronta esta última jornada con varias bajas en su línea exterior. No estarán por lesión el malagueño Francis Alonso y el base sueco Ludde Hakanson, mientras que Agustín Ubal y Nikola Radicevic son duda por lesiones que arrastran del último partido que jugó Surne Bilbao Basket ante UCAM Murcia. Alonso fue operado en abril de "un defecto cartilaginoso en la zona de carga del condilo femoral externo con un fragmento de cartílago desprendido". Ya se confirmó entonces que se perdería lo que quedaba de campaña, pero que podría volver bien para hacer la pretemporada y afrontar su segunda temporada en tierras vizcaínas.

Pesa ya a estas alturas la temporada, hay sobrecarga y muchos partidos en las piernas y los equipos van acusando los esfuerzos.