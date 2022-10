Alberto Díaz: "El Joventut se querrá reivindicar y va a ser un partido muy duro"

Alberto Díaz atendió a los micrófonos del Unicaja a 48 horas de visitar la pista del Joventut de Badalona. Los malagueños se miden al conjunto catalán el domingo, que ha empezado la temporada de liga regular con una sola victoria en los cuatro primeros partidos. El Joventut marcha decimotercero en la clasificación, mientras que los cajistas quieren apuntar al playoff, novenos con dos victorias y dos derrotas.

"Estoy bien, mucho mejor. Un poco dolorido, pero es lo normal, la experiencia con la máscara ha sido un poco extraña, es la primera vez que la uso. Con el paso de los partido me encontraré mejor y me acostumbraré a llevarla, que todo sea eso. Estoy seguro de que alguno más llegará, pero espero estar preparado para el siguiente golpe", explicaba Alberto sobre el uso de la protección tras fracturarse el tabique en el encuentro de Girona.

"Creo que el equipo está bien, sólido, hemos sacado buenas victorias. Estamos en la línea que queríamos, pero hay que seguir. Badalona es un sitio muy complicado, ellos tienen la necesidad de ganar para no seguir descolgados en estos primeros partidos. Va a ser una batalla y tenemos que ir preparados porque no va a ser nada fácil", decía Díaz acerca de la vista al Olimpic de Badalona. También añadía que el Joventut es un club "que aspira a todo, a estar arriba en la clasificación. No han empezado de la mejor manera y tenemos que estar preparados porque se querrán reivindicar y va a ser un partido muy duro".

Sobre el estilo de juego que está imponiendo Ibon Navarro, el malagueño apuntaba que "es la filosofía que queremos imponer y llevar durante la temporada, ser fuertes atrás y correr. Esperemos seguir en esta línea para la mejora del equipo".