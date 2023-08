Alberto Díaz : alivio con la rodilla, descanso y se espera que pueda ir al Mundial

Alberto Díaz dio un susto importante en el cuarto final del duelo entre España y Canadá, preparatorio para el Mundial de Asia. En el último cuarto chocó en una defensa precisamente con Melvin Ejim, su compañero en el Unicaja, y se retiró con un golpe en la rodilla izquierda en un golpe feo, en el que también Ejim amagó con torcerse un tobillo y el malagueño tuvo una postura extraña en la articulación. Tras caer al suelo, se levantó y fue directamente al vestuario, aunque al poco volvió al banquillo y parecía caminar con normalidad. Las primeras noticias eran tranquilizadoras porque la estabilidad de la articulación no estaba comprometida en las primeras exploraciones, pero quedaban ver las pruebas para constatarlo.

Las pruebas realizadas resultaron satisfactorias. Por precaución no jugará este sábado ante la República Dominicana en el último partido preparatorio en Granada antes de viajar a Indonesia, donde se juega la primera fase. Díaz tiene una contusión fuerte en la rodilla. La exploración ha resultado correcta, pero se esperará tres-cuatro días, hasta principios de la semana próxima, para ver si continúa estable. No hay indicios de que no sea así. Realizó un traspié raro en el choque con Ejim, pero aguantó la rodilla.

La comunicación entre el Unicaja y la Federación es constante y se ha informado de lo que ocurría. El martes es el viaje hasta Indonesia, con un vuelo primero a Estambul y, desde ahí, un enlace hasta Yakarta, la populosa capital, de 10 horas. Antes de ello habrá que tomar una decisión, aunque Sergio Scariolo tiene la opción de hacer cambios en la convocatoria hasta un día antes del inicio del torneo. El técnico afincado en Marbella había confirmado la presencia de Alberto Díaz con Juan Núñez como compañero en el puesto de base.