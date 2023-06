Alberto Díaz, motivos de una extensa renovación: "Se merece ser la mayor leyenda del Unicaja"

Hace 11 años ya que Alberto Díaz recibiera la alternativa para jugar al máximo nivel de la mano de Luis Casimiro, en una situación con mucha necesidad. El Unicaja se jugaba entonces seguir en la Euroliga, tenía que quedar entre los nueve primeros de la ACB. Sacó un partido límite en Bilbao y remató en casa ante el entonces Cajasol sevillano. Con minutos importantes del pelirrojo malagueño, que en 2023 está próximo a firmar un contrato por cinco temporadas, hasta 2028, como publicó este periódico. Las cesiones a Bilbao y Fuenlabrada en sus primeros años le impiden ser un one club man en el sentido estricto, pero emocionalmente así será. Un contrato multinanual en la madurez de su carrera, cuando está más reconocido.

"Él quiere continuar, el club quiere que continúe, la propiedad por muchos motivos también, la afición quiere continúe... Estamos muy cerca de poder anunciarlo", admitía el director deportivo, Juanma Rodríguez, en Onda Cero Málaga: "Alberto se merece un contrato largo por todo lo que ha hecho antes. Se lo merece por haber conseguido el título de la Eurocup, el de la Copa, por haber sido un ejemplo para todos los jugadores de la cantera, de lo que es salir a pista a darlo todo por unos colores y un club. Se merece haber empezado en infantiles y retirarse en un mismo club. Se merece ser la gran leyenda de este club y por eso una oferta de un contrato largo, por todos los méritos que ha hecho".

"Alberto ha sido durante muchos años el sostén de este equipo a todos los niveles. Este año ha sido muy importante, quizá ha sido el primero en que ha tenido un base que ha estado a un grandísimo nivel. Si miramos las últimas temporadas, Alberto siempre era el base titular aunque se fichaba a otro. Ahora hemos encontrado alguien que se complementa muy bien con Alberto, pero que ha tenido un grandísimo rendimiento, como Kendrick. Estoy convencido de que con lo cabezón y trabajador que es que sus mejores años de baloncesto nos va a dar, con más experiencia y sabiduría. Esperamos anunciarlo en breve, hay bastante sintonía, estamos bastante cerca y espero que en los próximos días podamos anunciarlo", aseguraba Rodríguez.

No ha sido el final de temporada ideal de Alberto Díaz. La lesión de tobillo que tuvo ante el UCAM le lastró. Forzó para ayudar aun sin estar bien. Ha bajado sus porcentajes de tiro, pero ha subido en otros aspectos numéricos. Ha habido alguna crítica al capitán a la que el director deportivo cajista quitaba importancia. "¿Críticas a Alberto? No escucho ni leo mucho, intento abstraerme. El primero que sabe que no acabó bien es él. Los que lo conocéis sabéis que la cara que tenía el día que nos eliminó el Barça era el espejo de su alma. Tuvo ese esguince que le dio la lata contra Murcia, tuvo un amago de lesión en el sóleo, jugó sensacional contra Tenerife en liga regular pero eso le costó que no pudo llegar al play off. Forzó para la Final Four, forzó para el Barça y no llegó a ese nivel físico que quería, ha tenido un mal final de temporada. Pero Alberto ha sido el sostén de este club muchos años, por encima de todos, se merece que tenga un mes y medio malo y no pase nada", exhortaba Rodríguez, que también explicaba que Alberto ha tenido un cambio de rol y ajustarse a un nuevo estilo: "Tener al lado a compañeros que han dado un nivel tan alto le ha supuesto menos carga emocional. Tenemos que conseguir con Alberto que se focalice en el baloncesto, en ser mejor, estar mejor físicamente y que toda esa carga que ha llevado en lo emocional sobre sus hombros porque los resultados no acompañaban la canalice. Ha jugado lesionado, me han contado barbaridades que ha hecho, barbaridades jugando con huesos rotos. Más de una, más de dos y más de tres veces. Es para agradecérselo siempre. Jugadores como esos los quiero siempre en todas las batallas y todas las guerras".