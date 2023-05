Alberto Díaz, ofensiva final

La catarata de renovaciones del Unicaja que tiene a más del 80% de la plantilla con contrato con el equipo para el año próximo se detuvo en Dylan Osetkowski un par de semanas antes de la Final Four de la BCL. Ahí se enfocaron todos los esfuerzos para intentar campeonar, sin éxito. No ha salido bien la experiencia, pero es un proceso de curtimiento colectivo que en algún momento iba a ser necesario para un bloque comprometido para, al menos, dos temporadas más.

Quedan pendiente los casos de Will Thomas y Tyson Carter, cada uno con sus peculiaridades. Con el primero hay una opción de club pero con un contrato caro que no entraría en los parámetros del club tras el gran esfuerzo realizado para renovar al grueso del plantel, en la mayoría de los casos con un aumento de su caché. Con Tyson Carter hay una opción para abonar su cláusula de salida del Zenit (por debajo de los 100.000 euros), pero hay que ver cuáles son sus opciones de mercado. La sintonía existe, pero hay que concretar.

Pero el Unicaja también trabaja para el largo plazo y ya acometió desde tiempo atrás la ampliación de contrato de Alberto Díaz. Se han acercado posturas y ahora se acomete el acelerón final para que la vinculación con el base malagueño se extienda con un contrato multianual. Díaz acaba vínculo en 2024, pero es una piedra angular en el proyecto. Recién cumplidos los 29 años, el malagueño está en su madurez, ya con el prurito de internacional asentado. Es un contrato capital en su carrera el que viene y es un acuerdo en el que se trabaja fino. Llegó algún canto de sirena desde el Real Madrid, pero el Unicaja no se plantea negociar nada. “Alberto Díaz es nuestro jugador, tiene un año de contrato y una cláusula. No vamos a negociar. Formalmente no hemos recibido ninguna oferta ni ningún contacto. Alberto tampoco nos ha hecho saber nada. Es un jugador de ADN nuestro. No se nos pasa por la cabeza negociar su cláusula, seguro, al 200 por cien. Nunca aceptaríamos una negociación de la cláusula por Alberto Díaz. Es uno de los valores intrínsecos de este club”, decía Antonio Jesús López Nieto en As hace una semana sobre una hipotética venta del jugador.

Después de llevar en no pocas veces durante los últimos años el peso del club en sus hombros, ahora Alberto Díaz disfruta de una plantilla ganadora y pudo levantar su primer título como capitán del club en febrero. “Levantar un título con el Unicaja para mí es lo más grande”, decía dos meses antes en Málaga Hoy. Su agente, Arturo Ortega, estuvo en Málaga, como buena parte del gremio, en la Final Four de la BCL. El contacto con el que fuera en su día, en los años 80, entrenador del Caja de Ronda viene de atrás y se está llegando a la fase final de la negociación, a falta de un plácet para que se dé el paso definitivo de la firma. Sería un nuevo mensaje potente del club el blindaje del elegido este fin de semana mejor defensor de la BCL y buque insignia de la entidad. Su dimensión como jugador aumentó con su papel en el oro del Eurobásket, sin dejar de hacer lo que lleva desplegando más de una década en la élite pero en un escaparate más reconocido. Testar cualidades a ese nivel suma mucho. Ello le hacer estar en la carrera para ir al Mundial. La intención del Unicaja es dejar todo cerrado pronto. Puede acabar Alberto su carrera siendo la mayor leyenda de la entidad. De momento, está a un título de igualar a Berni y Cabezas.