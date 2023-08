Alberto Díaz, antes del debut de España: "Hay presión, ya no parto de cero"

Alberto Díaz está a pocas horas de debutar en un Mundial con España, su segundo gran campeonato desde que si diera a conocer, globalmente, en un Eurobasket donde Sergio Scariolo le definió como "el jugador del torneo". A partir del oro en Berlín, el malagueño ha sabido canalizar todo lo que vino después, gracias en parte a su entorno. "Al final cambia, no por nada, sino porque atiendes a más medios, tienes que estar más expuesto públicamente ante los medios y la gente. Pero tengo la suerte de vivir en mi ciudad, estar en mi club, con mi gente y familia; yo no salgo de mi rutina diaria: mis padres, pareja, amigos; y quizás eso sí me hacer ser yo en cada momento, cuando quizás te crees más de lo que eres, te paran los pies", se sinceraba el jugador del Unicaja en una charla para la FEB.

Ahora llega con un estatus superior, más exigido, participación que se incrementa por las bajas en el puesto de base. "Somos deportistas y uno quiere dar la cara siempre. Existe ese punto de presión de hacerlo bien y ayudar al equipo, llegar lo más alto posible. Ya no parto de cero, como el verano pasado, así que sí hay esa pizca de presión, pero es buena". Según Díaz, España llega en un buen estado al Mundial. "Las sensaciones son muy buenas. Tenemos una base magnífica, no solo deportivamente, sino también como personas. Hemos demostrado que estamos en condiciones para competir contra los equipos más grandes. Somos un grupo que lucha, podrá salir cara o cruz, pero el equipo lo da todo. Tenemos ilusión, optimismo y ganas; con esa base podemos soñar". Y él mismo desarrolla lo que va a dar a esta selección. "Alberto puede aportar energía, ganas, darlo todo en la pista. Fuera de ella, ser una persona graciosa, ayudar a los más jóvenes que estén en el equipo. Y el grupo me da diversión, alegría, me arropa; somos una familia y eso es sinónimo de felicidad".