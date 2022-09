Alberto Díaz-Domas Sabonis, un derbi de Los Guindos en un Eurobásket

La temporada 2012/13 fue especial en la cantera del Unicaja. El Clínicas Rincón, equipo vinculado, jugó en LEB Plata después de una temporada dura en Oro. Se empezó jugando en Torre del Mar, pero un problema en el pabellón torreño llevó al equipo a Los Guindos. Allí se terminó de fraguar un equipo en el que jugaban a las órdenes de Francis Tomé Alberto Díaz y Domantas Sabonis. Al final de la temporada cumplía 19 años el base y Domantas Sabonis, 17. Alberto había debutado la temporada anterior con el primer equipo en una situación crítica, pero a Jasmin Repesa no lo entró por el ojo. Domas jugaba su primera temporada de junior y en la siguiente ya saltaría al primer equipo.

Alberto y Domas se encuentran hoy en Berlín. Dos viejos amigos que, 10 años después, juegan una eliminatoria directa del Eurobásket. Sabonis como un consolidado NBA, nada menos que con dos All Star a sus espaldas. Alberto entró a última hora en el grupo para jugar el Eurobásket tras no pasar el primer corte por la lesión de Llull. Pero su ascendencia fue creciendo conforme pasaba el campeonato.

El malagueño de nacimiento, Domas lo es de adopción, tiene una estrecha relación con Tuty Sabonis, cuatro años mayor que Domantas. Coincidieron en el Clínicas Rincón más tiempo. Tuty es ahora miembro del staff técnico del Zalgiris y se encarga del desarrollo de jugadores. Después de una carrera en LEB Oro se retiró con 27 años para pasar a los banquillo. En un reportaje cuando Domas se disponía a jugar su primer All Star, Alberto recordaba cómo era el que hoy es su rival. "Es verdad que siempre ha tenido una proyección muy, muy, muy alta. Tú le veías con 16 años cómo se movía, pasaba y leía el juego y se veía que tenía algo, esa cosa muy especial. Intentas no decirlo muy alto porque al final nunca se sabe el camino que tiene cada uno. Pero se le veían destellos que no tienen las personas normales", recordaba el base malagueño, que tenía muy gratos recuerdos de aquella época feliz con el equipo que entrenaron Francis Tomé y Paco Aurioles: "Estoy muy contento de que una persona como él esté en el All Star. Tengo trato con su hermano Tuty, con el que estuve más tiempo. Con Domas estuve el año de LEB Plata sólo. Todos los que estamos aquí nos alegramos por él. Que esté en el All Star es algo casi nuestro. Que un jugador de Los Guindos esté en el All Star debe ser un orgullo no sólo para el Unicaja, sino para Málaga también".

Domas recordaba hace poco cómo vivió el triunfo en la Eurocup con la alegría de ver a Alberto como MVP y expresaba su deseo de ver al Unicaja arriba, como en los tiempos en los que acudía como jugador de cantera a verlo. No deja de ser un motivo de orgullo para la cantera de Los Guindos y todas las personas que intervinieron en su formación ver a Alberto Díaz y Domantas Sabonis en un Eurobásket siendo importantes con dos selecciones de la tradición de España y Lituania.