Alfonso Reyes mejora del coronavirus: "Pienso en un chiringuito de Rincón de la Victoria"

El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) y ex jugador del Unicaja, Alfonso Reyes, miembro del mítico equipo del subcampeonato en 1995, sigue combatiendo contra el coronavirus en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Reyes (48 años) lleva varios días ingresado después de que su estado empeorara después de varios días con fiebre.

A través de Twitter, Reyes va relatando su evolución. Vinculado a Málaga, sigue teniendo casa en Rincón de la Victoria, donde también suele veranear su hermano Felipe, aún en activo. "Ahora pienso en un chiringuito de Rincón de la Victoria con mi espetito, unos vitorianos, ensalada de pimientos y una buena cerveza contemplando el mar y dejándome mecer por la brisa. Llegará", decía el que fuera pívot cajista.

Ahora pienso en un chiringuito del Rincón de la Victoria con mi espetito, unos vitorianos, ensalada de pimientos y una buena cerveza contemplando el mar y dejándome mecer por la brisa. Llegará. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 25, 2020

Sobre el coronavirus, Reyes decía que "es un enemigo muy poderoso, cruel, traicionero y tremendamente persistente. Mi edad y condición física me permiten combatirlo y espero acabar con él lo antes posible. Para mí no quedará en anécdota ni en risas dentro de unos años. Seguramente no querré hablar de él", escribía el presidente de la ABP: "Me confirma la doctora que mi ingreso fue motivado por una neumonía bilateral. Me dijeron en urgencias que tenía manchitas pero no llegaba a neumonía. Mejor, así he estado más tranquilo viviendo en la ignorancia. Va muy bien la recuperación".